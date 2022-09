Ponniyin Selvan के सेट पर ऐश्वर्या बच्चन के साथ ऐसे मस्ती करती थी तृषा कृष्णन, वायरल हुई सेल्फी

Aishwarya Rai Bachchan Trisha Krishnan Selfie: अभिनेत्री तृषा कृष्णन ने मणिरत्नम द्वारा निर्देशित फिल्म 'पोन्नियिन सेलवन' के सेट पर ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ एक तस्वीर खींची. अभिनेत्री तृषा कृष्णन द्वारा ली गई इस सेल्फी में ऐश्वर्या और तृषा काफी अच्छी नजर आ रही हैं. कैप्शन के लिए तृषा ने लिखा, "ऐश". फिल्म, जिसका पहला भाग 30 सितंबर को रिलीज होगा. यह एक ऐतिहासिक कहानी है, जो कि महान राजा चोझन के ऊपर है.

ये है ड्रीम प्रोजेक्ट

मणिरत्नम द्वारा अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में वर्णित, फिल्म में अभिनेता विक्रम, ऐश्वर्या, तृषा, कार्थी, जयम रवि, जयराम, पार्थिबन, लाल, विक्रम प्रभु, जयराम, प्रभु और प्रकाश राज सहित कई शीर्ष सितारे नजर आएंगे.

ऐश्वर्या राय का लुक

बता दें कि फिल्म की पूरी टीम इन दिनों फिल्म के जबरदस्त प्रमोशन में बिजी है. ऐश्वर्या राय एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं. व्हाइट लॉन्ग जैकेट और काले रंग की ट्राउजर पहने ऐश्वर्या हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थीं. हालांकि, जिस चीज ने लोगों का ध्यान खींचा, वह है उनका सिंदूर.

Too much gorgeousness in a single pic! @trishtrashers #AishwaryaRaiBachchan pic.twitter.com/nRprp0YyZw

— Roöpiì (@RealRoopii) September 22, 2022