विवेक ओबेरॉय ने शिरडी में की पूजा-अर्चना, PM मोदी पर बनी फिल्म रिलीज की मांगी दुआ

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म के जल्द रिलीज होने के लिए अभिनेता विवेक ऑबेरॉय ने साईंबाबा मंदिर में प्रार्थना की. उन्होंने अहमदनगर जिले के शिरडी शहर में स्थित इस प्रसिद्ध मंदिर में पूजा-अर्चना की. इसके बाद संवाददाताओं से बातचीत में विवेक ओबेरॉय ने उम्मीद जताई कि उनकी फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी. उनकी फिल्म पर फिलहाल चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी है.

अभिनेता ने कहा कि हमने साईंबाबा से आर्शीवाद मांगा. हमारे समर्थक और प्रशंसक उत्सुकता के साथ इस फिल्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं. हमने एक प्रेरणादायक कहानी पर फिल्म बनाई थी लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने हम पर हमला शुरू कर दिया. हमें उम्मीद है कि यह फिल्म जल्द ही रिलीज होगी. उन्होंने कहा कि यह यह फिल्म युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगी कि कैसे एक चायवाला देश का प्रधानमंत्री बन गया?

विवेक ओबेरॉय चुनाव आयोग से मिले, बोले- जल्द रिलीज होगी PM Narendra Modi

Are we all being responsible and voting? If we don’t excercise our right to vote we don’t have a right to complain. Voting isn’t just our right but our responsibility. Each of us can make a difference, each vote counts! #VoteForIndia #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/QIaafSYTF4

— Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) April 12, 2019