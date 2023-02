Pankaj Tripathi को जब शुद्ध शाकाहारी होते हुए भी निभाना पड़ा कसाई का रोल, ऐसी हो गई थी शूटिंग के वक्त हालत

Pankaj Tripathi Shoot gangs of wasseypur: पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) ने अपने अब तक के करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया है और उन्हीं में से एक है अनुराग कश्यप की फिल्म 'गैंग्स ऑफ वसेपुर' (gangs of wasseypur). इसी फिल्म से पंकज त्रिपाठी को सिनेमा जगत में पहचान मिली थी. हालांकि, इस फिल्म में जो उनका किरदार था उसे निभाना पंकज के लिए आसान नहीं था क्योंकि इसे शूट करते हुए उनकी हालत काफी खराब हो गई थी. दरअसल, 'गैंग्स ऑफ वसेपुर' (gangs of wasseypur) में पंकज त्रिपाठी के किरदार का नाम 'सुल्तान कुरैशी' था जिसे निभाने में उनके पसीने छूट गए.

इस वजह से आई मुश्किल

अनुराग कश्यप की फिल्म 'गैंग्स ऑफ वसेपुर' (gangs of wasseypur) साल 2012 में रिलीज हुई एक बेहतरीन फिल्म है जिसने दर्शकों के दिलों को छुआ. इस फिल्म से फेमस होने वाले पंकज त्रिपाठी को जब ये फिल्म ऑफर हुई तो वो इस मौके को खोना नहीं चाहते थ, इसी वजह से उन्होंने तुरंत अनुराग कश्यप को हां कर दी. दरअसल, इस फिल्म में पंकज का किरदार एक कसाई का था जिसका नाम 'सुल्तान कुरैशी' होता है. क्योंकि रीयल लाइफ में पंकज त्रिपाठी शुद्ध शाकाहारी हैं. इसी वजह से उन्हें इसकी शूटिंग के वक्त काफी दिक्कतें आईं.



नहीं रुकीं उल्टियां

एक इंटरव्यू में पंकज त्रिपाठी ने इस बारे में बात करते हुए कहा था- 'वो बहुत पीड़ादायक था क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूं'. एक्टर ने ये भी बताया कि मीट की स्मेल की वजह से शूटिंग पर उन्हें खूब उल्टियां हुई थीं. हालांकि, इसके बाद भी पंकज ने अपने काम को बखूबी पूरा किया और हर सीन में शानदार शॉट दिया. खैर, बात करें पंकज त्रिपाठी की अगली फिल्मों की तो जल्द ही पकंज अपनी हिट फ्रेंचाइजी 'फुकरे' (Fukrey 3) के तीसरे पार्ट में दिखाई देंगे. इसके अलावा वो अनुराग बासु की अगली फिल्म 'मैट्रो इन दिनों' (Metro in Dino) में सारा अली खान (Sara Ali Khan) और आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapoor) के साथ नजर आएंगे. साथ ही उनके पास 'मैं अटल हूं' और 'अभी तो पार्टी शुरू हुई है' नाम की फिल्में भी पाइपलाइन में हैं.

