झगड़ रहे हैं Ola CEO भावेश अग्रवाल-कॉमेडियन कुणाल कामरा, बीच में नकुल मेहता ने क्यों घुसाया रियलिटी शो Bigg Boss?

Explainer: सोशल मीडिया पर इन दिनों तीन नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं. इनमें से पहला नाम है ओला कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल, दूसरा नाम कॉमेडियन कुणाल कामरा और तीसरा नाम हाल ही में कूदा वो है नुकल मेहता. लेकिन बात तो ये है कि आखिर दो लोगों की लड़ाई, ओला कंपनी और कॉमेडियन कुणाल कामरा की बहस क्यों और किस मुद्दे पर हुई. इन दोनों की बहस में टीवी एक्टर नुकल मेहता ने ऐसा क्या कह दिया कि बात बिग बॉस तक पहुंच गई. तो चलिए आपको ये पूरा माजरा एक-एक करके समझाते हैं.

कौन हैं भाविश अग्रवाल और कुणाल कामरा?

सबसे पहले आपको बताते हैं कि भाविश अग्रवाल और कुणाल कामरा कौन हैं. दरअसल, भाविश अग्रवाल मशहूर कंपनी ओला के सीईओ हैं. जबकि कुणाल कामरा फेमस कॉमेडियन हैं जो रोजमर्रा की लाइफ से जुड़ी घटनाओं को हास्य में पिरोकर लोगों के सामने पेश करके उनका मनोरंजन करते हैं.

कुणाल कामरा का ये ट्वीट है फसाद की जड़

लोगों को अपनी कॉमेडी से हंसा हंसाकर लोटपोट करने वाले कुणाल कामरा ने ट्विटर पर ऐसा ट्वीट किया कि बहस वही से शुरू हो गई. इस ट्वीट में कामरा ने OLA कंपनी के सीईओ से कुछ तीखे सवाल पूछे. इतना ही नहीं इस पोस्ट में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमंत्री नितिन गडकरी को भी टैग किया. इसके साथ ही एक एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें भारी संख्या में ई-स्कूटर सर्विस सेंटर के बाहर खड़े दिखाई दिए और सेंटर के बाहर लोग परेशान खड़े नजर आए.

Do indian consumers have a voice?

Do they deserve this?

Two wheelers are many daily wage workers lifeline…@nitin_gadkari is this how Indians will get to using EV’s? @jagograhakjago any word?

Anyone who has an issue with OLA electric leave your story below tagging all… https://t.co/G2zdIs15wh pic.twitter.com/EhJmAzhCmt — Kunal Kamra (@kunalkamra88) October 6, 2024

इस फोटो को शेयर करते हुए ट्वीट किया- 'क्या भारतीय उपभोक्ताओं की आवाज है? क्या उन्हें यही मिलना चाहिए? दोपहिया वाहन कई दिहाड़ी मजदूरों की जीवनरेखा हैं.' दरअसल, इस पोस्ट के जरिए उन्होंने ओला कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर की सर्विस पर चिंता जाहिर की. इसके साथ ही आगे लिखा कि 'क्या इसी तरह से भारतीय इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर का यूज करेंगे? बात यही खत्म नहीं हुई. इसके आगे कुणाल ने कस्टमर्स से अपील करते हुए लिखा कि जिन्हें ओला इलेक्ट्रिक से कोई समस्या है तो वो अपनी आपबीती सभी को टैग करते हुए लिख दें.'

ओला सीईओ का जवाब

कुणाल कामरा का ये ट्वीट पलभर में वायरल हो गया. इस ट्वीट पर OLA सीईओ भाविश अग्रवाल ने पलटवार किया और जो जवाब दिया उसने दोनों के बीच इस बहस को अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया. भाविश ने कुणाल के इस ट्वीट को पेड ट्वीट बताया. साथ ही लिखा- 'अगर इतनी परवाह करते हैं तो आइए हमारी मदद करें. मैं आपके पेड ट्वीट या आपके असफल कॉमेडी करियर से होने वाली कमाई से ज्यादा पैसे दूंगा. या फिर चुप रहिए और हमें असली कस्टमर्स की परेशानियों को ठीक करने में फोकस करने दीजिए. हम तेजी से अपने सर्विस नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं और जल्द ही बैकलॉग को साफ करेंगे.'

Paid tweet, failed comedy career & Sit quietly.

Indian Businessman at their humble best…

If you can prove I am paid for the tweet this or anything else I must’ve said against private companies, I’ll delete all social media & sit quietly forever. https://t.co/kvC8CGC6NR — Kunal Kamra (@kunalkamra88) October 6, 2024

Comedian ban na sake, chaudhary banne chale. Do your research better next time. And the offer to come and help us out in our service center remains open. Take up the challenge. Maybe you’ll learn some real skills for a change. https://t.co/4KekvB5Qbu — Bhavish Aggarwal (@bhash) October 6, 2024

पैसे दिए गए साबित करो

भाविश के इस पोस्ट के बाद कुणाल आग बबूला हो गए. इसके साथ उन्होंने फिर से ट्वीट किया और कहा कि 'अगर आप साबित कर सकते हैं कि जो भी मैंने कहा है उसके लिए पैसे दिए गए हैं तो मैं सभी पोस्ट को खुद डिलीट करूंगा. हमेशा के लिए चुप बैठ जाऊंगा. आप उन लोगों को 100 प्रतिशत रिफंड नहीं दे सकते, जिन्होंने पिछले 4 महीनों में आपका OLA से इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा है और जो आपके रियल कस्टमर है. लेकिन आप मुझे पैसे देना चाहते हैं जो कस्टमर है ही नहीं.'

चोट लगी दर्द हुआ?

भाविश अग्रवाल और कुणाल के बीच इस फाइट को हर किसी ने सोशल मीडिया पर देखा. यहां तक कि आम लोग भी इस ट्विटर फाइट पर अपना कमेंट करने लगे. लेकिन ओला के सीईओ भाविश ने कुणाल के ट्वीट का फिर से जवाब देते हुए लिखा- 'चोट लगी? दर्द हुआ क्या? आजा सर्विस सेंटर, बहुत काम है. मैं आपको फ्लॉप शो से बेहतर पैसा दूंगा. कॉमेडियन ना बन सके तो चौधरी बनने निकले. अगली बार रिसर्च करके आना. वैसे हमारे सर्विस सेंटर में आकर हमारी मदद करने का ऑफर खुला रहेगा. इस चैलेंज को स्वीकार करो. हो सकता है कि आप बदलाव के लिए कुछ असली हुनर सीख लें.'

बीच में कूद पड़े नकुल मेहता

इन दोनों की ट्विटर वॉर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई. ऐसे में हर मुद्दे पर अपनी राय रखने वाले और टीवी के मशहूर एक्टर नकुल मेहता भी इन दोनों की ट्विटर फाइट के बीच ऐसा ट्वीट कर दिया जो मिनटों में लोगों का ध्यान खींच गया. नकुल मेहता ने ट्वीट किया- 'भाविश अग्रवाल को बिग बॉस में बुलाओ प्लीज. मैं आपको अपने इलेक्ट्रिक (टीवी का आइकन बनाया) पर देखूंगा.'

Bhavish Aggarwal for Big Boss please. I’ll watch it on my electric — Nakuul Mehta (@NakuulMehta) October 6, 2024

नकुल के पोस्ट पर फैंस के कमेंट्स की बौछार

अपनी बेबाक राय के लिए जाने वाले एक्टर नकुल मेहता ने जैसे ही कुणाल और भावेश के पोस्ट पर 'बिग बॉस' में जाने वाली बात कही तो सोशल मीडिया पर लोग मजेदार कमेंट करने लगे.

एक यूजर ने लिखा- 'वो तो ये अगले सीजन के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं.' दूसरे यूजर ने लिखा- 'एकदम सही बात, ये तो बिग बॉस में जाने के लिए एकदम परफेक्ट हैं. यहां तक कि वो सलमान पर भी हावी हो सकते हैं.'

