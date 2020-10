Bigg Boss 14: पवित्रा के आरोप लगाने पर राहुल के समर्थन में उतरे लोग

नई दिल्ली: अभिनेत्री पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) ने 'बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14)' के हालिया एपिसोड में गायक राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) पर लांछन लगाने का आरोप लगाया, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स का एक वर्ग राहुल के समर्थन में उतरा. हालिया एपिसोड में पवित्रा का राहुल से झगड़ा हो गया, क्योंकि राहुल को अन्य प्रतियोगियों से कहते हुए सुना गया था कि पवित्रा का अभिनव शुक्ला पर क्रश है. पवित्रा को 'क्रश' शब्द बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वह झगड़े पर उतारू हो गईं.

Is he going to be another @TheGautamGulati ??? he is the only honest and real personality in #BB14 house. #RahulVaidya #WeSupportRahulVaidya pic.twitter.com/ylTORfqLie

झगड़े के दौरान पवित्रा ने राहुल से कहा कि 'तुम्हारे जैसे मर्द होते हैं, जो औरतों पर लांछन लगाते हैं.'

Only real man in the #BB14 house who can shut down the mouths of fraud feminists who plays women card in every single topic.

Rubina, Pavitra & Nikki had played the women card against him but he won the battle in the end.#RahulVaidya pic.twitter.com/tB4wA1AnT5

— Khadoos_Aadmi (@Khadoos_Aadmi) October 23, 2020