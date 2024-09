राजीव गांधी ने किसको कहा था- 'बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देंगे', PM मोदी ने 39 साल पुराने मामले का क्यों किया जिक्र?

Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कुरुक्षेत्र में चुनावी को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है. उन्होंने कहा कि भारत में सबसे बड़ा ओबीसी, दलित विरोधी यदि कोई है तो वह कांग्रेस का परिवार है. उन्होंने कहा कि सरकार में आये तो दलितों और पीड़ितों का आरक्षण खत्म कर देंगे. यही इस परिवार की सच्चाई है. कांग्रेस का परिवार हमेशा से ही बाबा साहब अंबेडकर से नफरत करता रहा है. इस परिवार ने हमेशा दलितों, ओबीसी और आदिवासियों को अपमानित किया है.

जब तक मोदी है आरक्षण में रत्ती भर लूट करने नहीं दूंगा: मोदी

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में आरक्षण का पुरजोर विरोध किया था. राजीव गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आरक्षण पाने वालों को बुद्धू तक कह दिया था. एस, एसटी और ओबीसी समाज का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है. कांग्रेस का शाही परिवार आरक्षण खत्म करने पर अड़ रहा है. मेरी बात कांग्रेस कान खोलकर सुन ले.. जब तक मोदी है.. तब-तक बाबा साहब के दिए आरक्षण में रत्ती भर लूट करने नहीं दूंगा. एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण रहेगा. अब जानते हैं आखिर कब राजीव गांधी ने आरक्षण पाने वालों को बुद्धू तक कह दिया था.

आरक्षण पाने वाला 'बुद्धू'

1985 में जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते आरक्षण के खिलाफ बयान दिया था. असल में उन्होंने 1985 में ‘नवभारत टाइम्स’ (NBT) के साथ इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहा था, इसी इंटरव्यू की बात पीएम मोदी ने अपनी रैली में कही है.

किसने लिया था इंटरव्यू?

राजीव गांधी का ये इंटरव्यू पत्रकार आलोक मेहता ने लिया था.

Rahul is either confused or wants to become a communist, says Alok Mehta, senior journalist, who interviewed Rajiv Gandhi in 1985. He further adds, “He listens to Jairam Ramesh who can’t fight and win an election. The people of this country want a modern India.”

Yesterday, in… pic.twitter.com/yA3yIo1HDh

— Amit Malviya (@amitmalviya) July 31, 2024