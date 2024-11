US President Election 2024: अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा? 5 नवंबर 2024 से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी. दुनिया के सबसे ताकतवर देश में सबसे बड़ी कुर्सी पाने के लिए दावेदार कई हैं. मुख्य मुकाबला रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक कमला हैरिस के बीच है, लेकिन चुनाव इन्हीं दो तक सीमित नहीं. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में कई तीसरे पक्ष और निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं. अमेरिका में सीधे वोटर्स अपने राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं, उसकी एक अलग प्रक्रिया है जिसे 'इलेक्टोरल कॉलेज' कहते हैं. 50 अमेरिकी राज्यों में से अधिकतर का झुकाव साफ है, लेकिन सात राज्य ऐसे हैं जहां कांटे की टक्कर रहती है. इन राज्यों को 'स्विंग स्टेट' कहते हैं. इन्हीं राज्यों के वोटर्स तय करेंगे कि व्हाइट हाउस में आगे कौन रहेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी 10 बड़ी बातें.

1. अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कब है?

5 नवंबर को होने वाले चुनाव का विजेता 33 करोड़ आबादी वाले अमेरिका पर शासन करेगा. अमेरिकी संविधान के अनुसार, नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को वोटिंग होती है. जीतने वाला व्यक्ति 20 जनवरी, 2025 को अपने शपथ ग्रहण से शुरू होकर चार साल तक व्हाइट हाउस में रहेगा.

2. कैसे होता है अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव?

अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव लोकप्रिय वोट पर आधारित नहीं होते. यानी सीधे वोटर अपने राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते. इसके बजाय, वहां 'इलेक्टोरल कॉलेज' नाम का सिस्टम है. नवंबर में होने वाले चुनाव में वोटर इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के लिए मतदान करते हैं. फिर ये चुने हुए प्रतिनिधि आगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं.

जीतने वाले उम्मीदवार को उस राज्य के चुनावी वोट मिलते हैं, जो काफी हद तक जनसंख्या पर आधारित होते हैं. 48 राज्यों में, जो उम्मीदवार लोकप्रिय वोट जीतता है, उसे उस राज्य के सभी चुनावी वोट मिलते हैं. मेन और नेब्रास्का अपवाद हैं और वे आनुपातिक प्रणाली का उपयोग करते हैं.

3. बहुमत का आंकड़ा

किसी भी उम्मीदवार को देश के 538 इलेक्टोरल वोटर्स में से बहुमत, या 270 वोट जीतने की जरूरत होती है.

4. ज्यादा वोट पाने वाला भी हार सकता है!

एक उम्मीदवार को लोकप्रिय वोटों का बहुमत मिल सकता है, लेकिन फिर भी वह हार सकता है, अगर वह इसे इलेक्टोरल कॉलेज के बहुमत में तब्दील न कर पाए. 2016 में, डेमोक्रेट हिलेरी क्लिंटन ने ट्रंप की तुलना में लगभग 3 मिलियन अधिक वोट जीते, लेकिन वह चुनाव से हार गईं क्योंकि ट्रंप ने 306 इलेक्टोरल कॉलेज जीत कर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया.

5. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024: कौन-कौन उम्मीदवार?

राष्ट्रपति जो बाइडेन के रेस से पीछे हटने के बाद कमला हैरिस (60) ने डेमोक्रेटिक पार्टी से नामांकन जीता. अगर वह जीतती हैं तो अमेरिका के 248 सालों के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति होंगी. उनका मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप (78) से हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं. वह 2020 में राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे.

I’m asking for your vote because as president, I will get up every day and fight for the American people. pic.twitter.com/lp4bj90zvn

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 2, 2024