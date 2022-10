Health Tips: पाचन को रखना है एकदम सॉलिड तो इस तरह से करें इसबगोल का सेवन

How To Take Isabgol: साबुत इसबगोल (Isabgol) देखने में गेहूं के समान होता है. अक्सर इस्के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कई लोग भूसी भी कहते हैं. इसबगोल में कई न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो सेहत को फायदा पहुंचाते हैं. ये फायबर से भरपूर होता है. अगर रोजाना इसबगोल का सेवन किया जाए तो, पाचन से जुड़ी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं. आइए जानते हैं कि डाइजेशन की दिक्कतें जैसे कब्ज, एसिडिटी और गैस की परेशानियां दूर करने के लिए इसबगोल का सेवन किस तरह से करना चाहिए.

त्रिफला और इसबगोल

त्रिफला चूर्ण में मौजूद औषधीय गुण सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं. पाचन की परेशानी होने पर इसबगोल का सेवन किया जाता है. अगर इस सेहतमंद त्रिफला पाउडर में इसबगोल मिलाकर सेवन किया जाए, तो गजब के फायदे हो सकते हैं. त्रिफला और इसबगोल को गुनगुने पानी के साथ मिलाकर पी सकते हैं. कब्ज, एसिडिटी और गैस सभी तरह की दिक्कतों में आराम होगा.

दही और इसबगोल

दही पाचन के लिए फायदेमंद माना जाता है. अपच, दस्त और एसिडिटी की परेशानी होने पर इसबगोल के साथ दही मिलाकर सेवन कर सकते हैं. रोजाना एक कटोरी दही के साथ एक चम्मच इसबगोल मिलाकर सेवन कर सकते हैं. ये पाचन में बेहद लाभकारी है.

पानी के साथ इसबगोल

आप पानी के साथ भी इसबगोल का सेवन कर सकते हैं. पानी में इसबगोल मिलाकर पीने से पाचन की दिक्कतों में आराम होता है. 1 गिलास पानी में एक चम्मच इसबगोल मिलाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें. मिक्स हो जाने पर चम्मच से मिलाकर इसबगोल और पानी पी लें. पेट अच्छी तरह से साफ होगा.

दूध के साथ

दूध में इसबगोल मिलाकर पीना पाचनतंत्र के लिए फायदेमंद है. इस तरह से इसबगोल का सेवन करने से डाइजेशन ठीक तरह से हो जाता है. गुनगुने दूध में एक चम्मच इसबगोल डालकर मिला लें और फिर पी लें.

