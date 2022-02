Control Diabetes: खाने के बाद ऐसे खाएं अजवाइन, कभी नहीं होगी हाई शुगर

डायबिटीज एक आम बीमारी बनती जा रही है. जिसके सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि जवान लोग भी शिकार बन रहे हैं. शरीर में डायबिटीज के लक्षण (Diabetes Symptoms) दिखते ही मरीज सोचने लगता है कि आखिर वह क्या खाए और क्या नहीं (What to eat in diabetes)? लेकिन क्या आप जानते हैं कि अजवाइन खाने से ना सिर्फ डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि उसे खत्म भी किया जा सकता है.

आइए जानते हैं कि ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए अजवाइन खाने का सही तरीका (right way to eat ajwain) क्या है और मधुमेह रोगियों को अजवाइन के क्या फायदे मिलते हैं?

Ajwain Benefits in Diabetes: डायबिटीज में अजवाइन के फायदे

कई आयुर्वेदिक किताबों के लेखक और एक्सपर्ट डॉ. अबरार मुल्तानी के मुताबिक, अजवाइन सिर्फ खाने में स्वाद डालने के काम ही नहीं आती, बल्कि इसमें प्रोटीन, फैट, फाइबर, कार्ब्स आदि पोषक तत्व (Ajwain Nutrition) मौजूद होते हैं. अजवाइन में मौजूद फाइबर शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल (how to control sugar) रखने में मदद करता है. इसलिए आपको खाना खाने के बाद अजवाइन का सेवन करना चाहिए. नियमित रूप से मधुमेह का यह घरेलू उपाय अपनाने पर शरीर को ब्लड शुगर कंट्रोल में रखने की आदत पड़ जाती है.

How to Eat Ajwain in Diabetes: डायबिटीज में अजवाइन खाने का सही तरीका

डॉ. मुल्तानी का कहना है कि डायबिटिक पेशेंट दो तरीकों से अजवाइन का सेवन कर सकते हैं. जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल (diabetes home remedy) में रखने में मदद करेगा.

डायबिटीज का इलाज करने के लिए 3 ग्राम अजवाइन और 10 मिलीलीटर तिल के तेल को मिलाकर दिन में तीन बार खाएं. तीनों बार खाना खाने के बाद आपको इस घरेलू उपाय को अपनाना है. इसके अलावा, आप खाने के आधे घंटे बाद अजवाइन से बनी चाय (Ajwain Tea Benefits) का सेवन कर सकते हैं. जिसमें एक कप पानी के साथ आधा चम्मच अजवाइन, एक चौथाई चम्मच दालचीनी पाउडर और आधा चम्मच सौंफ होनी चाहिए.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.