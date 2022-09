Reduce Belly Fat: हार्ट अटैक का कारण बन सकती है पेट पर जमा चर्बी, जल्दी बैली फैट कम करने के लिए करें ये योगासन

Yoga Asanas To Reduce Belly Fat: शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग दिल पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई करता है. लेकिन पेट के आसपास की चर्बी (belly fat) दिल को बीमार कर सकती है. कई अध्ययनों में ये बात साबित हो चुकी है कि मोटापे से पहले हार्ट अटैक का खतरा रहता है, जबकि कमर के चारों ओर अतिरिक्त फैट से हार्ट अटैक (belly fat can cause heart attack) दोबारा पड़ने का चांस बढ़ जाता है. आपको बता दें कि भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से होती है, वहीं हर साल भारत में हार्ट अटैक के लगभग 20 लाख मामले सामने आते हैं. पेट पर जमा चर्बी को कम करने के कई सारे उपाय हैं, इसके अलावा, आप कुछ योगासन भी कर सकते हैं. ये दो योगासन रोजाना करके आप बैली फैट से छुटकारा पा सकते हैं.

फलकासन (Phalakasana)

पेट की चर्बी से छुटकारा पाने का ये सबसे अच्छे योगासन है. यह आपके कोर को हर तरफ से सक्रिय करता है और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. फलकासन की शुरुआत उत्तानासन से करें. अब दोनों पैरों को जितना हो सके पीछे की तरफ ले जाएं और दोनों हथेलियों पर शरीर को उठाकर रखें. हाथ की अंगुलियों को फैलाएं और शरीर का पूरा भार पंजों पर डालें. इस दौरान, शरीर को एकदम सीधा रखने की कोशिश करें. सिर, रीढ़ की हड्डी, टेलबोन, हिप्स, घुटने और एड़ी एक सीध में होनी चाहिए. अब एड़ियों को पीछे की तरफ दबाने की कोशिश करें, लेकिन ध्यान रहे कि हाथ एकदम सीधे हो और घुटने मुड़े हुए ना हों. इसी स्थिति में शरीर को 40 से 60 सेकंड तक रहने दें. अब घुटनों को मोड़ते हुए जमीन पर लगा दें.

नौकासन (navasana)

नौकासन पेट की चर्बी को कम करने में मदद करने के साथ, शरीर की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है. इसे करने के लिए सबसे पहले आप योगा मैट पर सीधे बैठ जाएं. फिर टांगें आपके सामने स्ट्रेच करके रखें और दोनों हाथों को हिप्स से थोड़ा पीछे की तरफ फर्श पर रखें. अब शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं, लेकिन ध्यान रहे कि इस दौरान आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो. अब सांस को बाहर की तरफ छोड़ें और पैरों को फर्श से 45 डिग्री एंगल पर उठाएं. टेलबोन को बढ़ाएं और हिप्स को नाभि के करीब ले आएं. फिर घुटनों को मजबूत करें और अपने टखने को सीधा करें. अब टखनों को उठाकर आंख की सीध में ले आएं. इस दौरान आप अपने बट और टेलबोन पर बैठे होंगे. फिर हाथों को ऊंचा उठाएं और फर्श के समानांतर स्ट्रेच करें. फिरृ सामान्य गति से सांस लेते और छोड़ते रहें. इसी स्थिति में 10 से 20 सेकेंड तक बने रहें. इसका अभ्यास हो जाने पर समय बढ़ा दें. सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे आसन को छोड़ दें.

इन बातों का रखें ध्यान

- खाने और इन योगासनों के बीच कम से कम 3 घंटे का गैप रखें.

- अपनी पीठ की रक्षा के लिए अपने पेट को अंदर खींचें.

- अपनी पीठ को मैट पर मजबूती से रखें और झुकाएं नहीं वरना आपको पीठ पर दर्द हो सकता है.

- अच्छे परिणाम के लिए, इन योगासन को दिन में दो बार करें.

Disclaimer:

इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.