रोजाना मॉर्निंग में बनना शुरू करें 'Cobra', डायबिटीज होगी दूर और बाल हमेशा रहेंगे काले

Bhujangasana Yoga: इस आर्टिकल की हेडलाइन पढ़कर आप जरूर चौंक सकते हैं कि आखिर इंसान कोबरा कैसे बन सकता है. लेकिन जनाब, इंसान कोबरा बिल्कुल बन सकता है और ये आजादी हमें योग प्रदान करता है. चूंकि भुजंगासन को अंग्रेजी में Cobra Pose कहा जाता है. इस योगासन में व्यक्ति को कोबरा सांप की तरह शरीर की आकृति बनानी होती है. आइए भुजंगासन करने की विधि और इससे मिलने वाले फायदों के बारे में जानते हैं.

How to do Cobra Pose: भुजंगासन करने की विधि



भुजंगासन करने के लिए निम्नलिखित स्टेप अपनाएं.

सबसे पहले योगा मैट पर पेट के बल लेट जाएं और अपने तलवों को आसमान की तरफ रखें. अपने पैरों को आसपास रखें. अब अपनी हथेलियों को कंधों के नीचे जमीन पर टिकाएं और कोहनियों को कमर के पास रखें. अब गहरी सांस लेते हुए सिर और धड़ को जमीन से उठाते हुए पीछे की तरफ ले जाएं. दोनों हथेलियों पर बराबर प्रेशर डाले रखें. सिर और धड़ को जितना हो सके, पीछे की तरफ ले जाएं और सांस को नली से गुजरता हुआ महसूस करें. करीब 5-6 सांस लेने के बाद धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं और फिर पूरी सांस छोड़ें. योगासन की इस प्रक्रिया को 4-5 बार दोहराएं.

ये भी पढ़ें: Year Ender 2021: कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी को चाहिए थी ये Recipe, फायदे जानकर आज ही खाएंगे आप

Bhujangasana Yoga Benefits: भुजंगासन योग करने के फायदे

डायबिटीज में योगा - Yoga for Diabetes

Pubmed पर प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक, भुजंगासन करने के बाद ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है. इसलिए, भुजंगासन मधुमेह रोगियों के लिए एक बेहतरीन योगासन है.

बालों को काला रखने के लिए योगा - Yoga for black hair

कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भुजंगासन शरीर में ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो सुधारता है. जिससे स्कैल्प को पर्याप्त मात्रा में खून व ऑक्सीजन मिलता है और वह मजबूत बनते हैं. इसके साथ ही, बाल हमेशा के लिए काले रहेंगे.

अस्थमा के लिए भुंजगासन - Bhujangasana for Asthma

भुजंगासन करने से सांस की नली और फेफड़े स्वस्थ बनते हैं. जिससे आप पूरी क्षमता से सांस ले पाते हैं. यह योगासन अस्थमा जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से राहत पाने के लिए काफी लाभदायक है.

ये भी पढ़ें: Benefits of swimming: इस वक्त स्विमिंग करके पिघलने लगती है शरीर की चर्बी

अन्य फायदे-

पेट की मसल्स को टोन करता है.

कंधे और गर्दन की मांसपेशी खुलती हैं.

शरीर फ्लेक्सिबल बनता है.

थकान और तनाव कम होता है.

रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.