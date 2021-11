Reduce Belly Fat: तोंद को अंदर करने के लिए 1 चम्मच ये दाने खा लीजिए, रिजल्ट देखकर खुद चौंक जाएंगे

How to lose weight: लटकती तोंद को अंदर करना बहुत जरूरी है. मगर कई बार बेली फैट घटाने के लिए असरदार उपाय नहीं मिल पाता है. लेकिन इस आर्टिकल में हम आपके लिए मेथी का नुस्खा (benefits of fenugreek seeds) लेकर आए हैं. जो आपके बेली फैट को पिघला देगा. आप इस आर्टिकल में बताए गए तीन तरीकों से मेथी के दानों का उपयोग करके वेट लॉस कर सकते हैं.

Fenugreek to reduce belly fat: पेट की चर्बी कम करने के लिए मेथी का कैसे इस्तेमाल करें?

मेथी में फाइबर होता है और ये दाने मेटाबॉलिज्म को भी तेज करते हैं. वहीं, इसमें मौजूद अमिनो एसिड्स शरीर में इंसुलिन का उत्पादन बढ़ाते हैं, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल में आता है और आपके शरीर पर फैट नहीं चढ़ता है. द हेल्थसाइट के मुताबिक, न्यूट्रिशनिस्ट नेहा चंदना ने बेली फैट घटाने के लिए मेथी के 3 उपाय बताए थे.

पहला तरीका

एक चम्मच मेथी के दानों को तवे पर भून लीजिए. इसके बाद इन मेथी के दानों का पाउडर बना लीजिए. अब रोजाना सुबह खाली पेट इस पाउडर को गर्म पानी के साथ खाएं.

दूसरा तरीका

एक चम्मच मेथी के बीज को रात भर एक कटोरी पानी में भिगोकर रखें. अगली सुबह इन भीगे हुए बीजों को खाली पेट चबा-चबाकर खाएं. ऐसा कुछ दिन करने से ही आपके बेली फैट में कमी नजर आने लगेगी.

तीसरा तरीका

वेट लॉस करने के लिए मेथी की चाय भी पी सकते हैं. आप मेथी के दानों को रातभर भिगोकर रखें. अगली सुबह इन्हें पीसकर पानी, नींबू, दालचीनी और अन्य जड़ी-बूटियों के साथ पकाएं. इस चाय का सुबह-शाम सेवन करें.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.

