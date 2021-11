Gold Facial at Home: ये नुस्खा घर बैठे देगा Gold Facial से भी ज्यादा निखार, सिर्फ 2 चीजें दमका देंगी चेहरा

Homemade Gold Facial: जब चेहरे पर निखार लाने की बात आती है, तो गोल्ड फेशियल (gold facial at home) का नाम सबसे पहले आता है. इसलिए, इस आर्टिकल में घर पर सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल करके गोल्ड फेशियल से भी ज्यादा निखार पाने का तरीका बताया जा रहा है. आप चावल का आटा और हल्दी का उपयोग करके चेहरे पर चमक और दमक दोनों ला सकते हैं. आइए घर पर गोल्ड फेशियल (DIY Gold Facial) करने का तरीका जानते हैं.

Gold Facial at home: घर पर गोल्ड फेशियल बनाने का तरीका

1 चम्मच चावल का आटा

1/2 चम्मच हल्दी

2 चम्मच चंदन पाउडर

3 चम्मच एलोवेरा जेल

इन सभी चीजों को एक कटोरी में डालकर अच्छी तरह मिला लें. सबसे पहले चावल का आटा और हल्दी डालकर मिक्स करें. उसके बाद चंदन पाउडर और अंत में एलोवेरा जेल मिलाकर गोल्ड फेशियल पेस्ट बना लें.

ये भी पढ़ें: Natural Deodorant: पूरे दिन बगल से नहीं आएगी बदबू, देखें आलसी लोगों के लिए खास उपाय

How to do Gold Facial at home: कैसे करें हर्बल गोल्ड फेशियल

अपने चेहरे को फेसवॉश से धोकर साफ कर लें और फिर होममेड एक्सफोलिएटर से चेहरे को एक्सफोलिएट करें. जिससे फेस की सारी डेड स्किन सेल्स और दोष खत्म हो जाएंगे. होममेड एक्सफोलिएटर बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका नीचे जानें. अब हर्बल गोल्ड फेशियल पेस्ट से चेहरे व गर्दन पर 15-20 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज करें. मसाज के दौरान हाथों को सर्कुलर मोशन में घुमाएं. 15 मिनट के बाद गुलाबजल लगाकर चेहरे को बिल्कुल हल्के हाथों से 2 मिनट के करीब मसाज करें. ऐसा आपको दो बार करना है और अंत में मॉश्चराइजर लगाएं.

ये भी पढ़ें: Skin Care: जवानी में बन जाएंगे झुर्रियों वाले बूढ़े, इन 6 दुश्मनों से Winters में रहें दूर

होममेड एक्सफोलिएटर इस्तेमाल करने का तरीका

होममेड हर्बल गोल्ड फेशियल बनाने के लिए 2 चम्मच चावल का आटा और 5 चम्मच दही मिलाकर पेस्ट बना लें. फेसवॉश के बाद चेहरे व गर्दन पर इस पेस्ट से 4-5 मिनट हल्के हाथों से मसाज करें. इसके बाद किसी सूती कपड़े को गीला करके चेहरे व गर्दन को साफ करें.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.