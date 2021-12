Hangover Cure: ये चीज खाने के बाद नहीं होगा हैंगओवर! सिरदर्द और उल्टी से मिलेगी राहत

New Year आने में कुछ ही दिन बाकी हैं और नये साल पर सेलिब्रेशन करने के लिए लोग बेताब हैं. लेकिन, अक्सर लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन व पार्टी (New Year Party) में एल्कोहॉल का सेवन कर लेते हैं. जिसके बाद अगले दिन शराब का हैंगओवर परेशान करता है. हैंगओवर के पीछे ओवर ड्रिंकिंग कारण होता है. आइए जानते हैं कि हैंगओवर क्यों होता है और उसके नुकसान क्या हैं. साथ ही, हैंगओवर उतारने या कम (How to get rid of hangover) करने के लिए कौन-से फूड्स खाने चाहिए.

Causes of hangover: हैंगओवर क्यों होता है और उसके नुकसान?

शराब सेहत के लिए नुकसानदायक होती है और अत्यधिक शराब का सेवन तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है. ओवर ड्रिंकिंग करने से शरीर में डिहाइड्रेशन, पेट में गड़बड़, लो ब्लड शुगर, इंफ्लामेशन, थकावट हो जाती है. जिसके कारण सिरदर्द, उल्टी, नींद आना, पेट में दर्द, दस्त, आंखों में भारीपन, मुंह सूखना, एसिड बनना, चक्कर आना, फोकस ना कर पाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

ये भी पढ़ें: Hot Bath Disadvantage: गर्म पानी से नहाएंगे तो 1 नहीं, 5 मुसीबतें पाएंगे, जानें गर्म पानी से नहाने के नुकसान

Hangover Cure: हैंगओवर उतारने के लिए क्या खाएं?

शराब का सेवन करने के बाद होने वाले हैंगओवर से बचने के लिए आपको अपनी लिमिट का पता होना चाहिए और एल्कोहॉल का सेवन धीमी गति से करना चाहिए. लेकिन, पार्टी के बाद होने वाले हैंगओवर को उतारने के लिए कुछ फूड्स खाए जा सकते हैं.

1. ड्रिंक्स के बीच में पानी पीएं

नशा उतारने या हैंगओवर से बचने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है. यह ब्लड में एल्कोहॉल की मात्रा को कम करने में मदद करता है. मायोक्लीनिक के मुताबिक, हर ड्रिंक के बाद एक गिलास पानी पीना चाहिए. जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होती और अगले दिन हैंगओवर से भी बचा जा सकता है. साथ ही हैंगओवर होने पर भी खूब पानी पीना चाहिए. जिससे शरीर की डिहाइड्रेशन खत्म हो सके.

2. कार्ब्स वाले फूड्स

कार्ब्स वाले फूड्स का सेवन करने से एल्कोहॉल खून में धीमी गति से घुलता है. जिससे पार्टी के अगले दिन हैंगओवर होने की संभावना कम हो जाती है. आप ड्रिंक्स के साथ कार्ब्स वाले फूड या अगले दिन कार्ब्स वाली डाइट का सेवन करें. केला, पीनट बटर, आम, पास्ता, ब्रेड आदि कार्ब्स वाले फूड्स हैं.

ये भी पढ़ें: Skin Care: सर्दी में सबसे असरदार है ये 1 फेस पैक, मिलेगा दूध जैसा रंग, मुंहासे और रूखापन होगा गायब

3. नींबू या अचार

नींबू इम्यून सिस्टम को सही करने व पेट को राहत पहुंचाने का काम करता है. जिस कारण नींबू रस का सेवन करने से हैंगओवर उतर जाता है. वहीं, अचार में मौजूद सोडियम शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करने में मदद करके हैंगओवर से राहत देता है.

4. शहद

हेल्थलाइन के मुताबिक, शहद का सेवन करके हैंगओवर के लक्षणों से जल्दी राहत पाई जा सकती है. क्योंकि, इसमें फ्रूक्टोज मौजूद होता है, जो शरीर से एल्कोहॉल बाहर निकालने की गति को बढ़ाता है. इसलिए आप, हैंगओवर होने पर 1 चम्मच शहद का सेवन कर सकते हैं.

5. नारियल पानी

ज्यादा शराब पीने के कारण शरीर में हुई डिहाइड्रेशन व इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करने के लिए नारियल पानी का सेवन किया जा सकता है. जिससे शराब का नशा उतारने में भी मदद मिलती है. वहीं, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स पेट में बन रहे एसिड को भी शांत करते हैं.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है. किसी भी चीज का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.