Ear Cleaning: हफ्ते में एक बार कान की सफाई भी है जरूरी, जानें सही तरीका

Right Way To Clean Ears: जिस तरह हम चेहरे, नाखून, स्किन की सफाई करते हैं, उसी तरह कान को क्लीन करना भी बहुत जरूरी होता है. लेकिन कान की सफाई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जिससे आपके कान डैमेज होने से बचे रहें.