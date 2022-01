ये Indian Actors एक ही तरीके से हुए गंजे, इस एक्टर के तो भरी जवानी में चले गए थे सारे बाल

Baldness in Indian Actors: गंजापन तब आता है, जब आपके जान से प्यारे और लहराते हुए बाल झड़ने लगते हैं. जिसे हेयर फॉल या हेयर लॉस (Hair Fall or Hair Loss) भी कहा जाता है. हेयर लॉस एक आम समस्या बन गई है, जिससे इंडियन एक्टर्स भी नहीं बच पाए हैं. एक बड़ा बॉलीवुड एक्टर तो भरी जवानी में सारे बाल खो चुका है. इन इंडियन एक्टर्स में खास बात यह है कि ये सभी एक ही तरीके से गंजे हुए हैं. जिसे मेल पैटर्न बाल्डनेस कहा जाता है. आइए इन एक्टर्स के नाम, मेल पैटर्न बाल्डनेस के लक्षण और कारण (Male Pattern Baldness Symptoms and Causes) जानते हैं.

Bald Indian Actors: मेल पैटर्न के कारण गंजे हुए इंडियन एक्टर

1. अनुपम खेर

अनुपम खेर बॉलीवुड के दिग्गज और शानदार अभिनेता हैं, जो भरी जवानी में हेयर लॉस के कारण गंजे हो गए थे. लेकिन, वो इसे अपने लिए लकी मानते हैं और इसी के कारण उन्हें कई किरदार भी मिले.

2. रजनीकांत

फिल्मों में आप रजनीकांत को घने बालों के साथ देखते होंगे. लेकिन, वह नकली बाल लगाते हैं. असल जिंदगी में थलाईवा भी मेल पैटर्न बाल्डनेस के शिकार हैं.

3. राहुल बोस

अनुपम खेर की तरह राहुल बोस भी मेल पैटर्न बाल्डनेस के शिकार एक्टर हैं, जो अपने गंजेपन को बिल्कुल नहीं छिपाते. वह फिल्मों में बिना नकली बालों के अभिनय करते हैं.

अन्य इंडियन एक्टर, जो मेल पैटर्न बाल्डनेस के हैं शिकार

अमरीश पुरी

प्रेम चोपड़ा

फिरोज खान

इन एक्टर्स के अलावा, कुछ एक्टर्स गंजे होने के बाद हेयर ट्रांसप्लांट भी करवा चुके हैं. जैसे-

गोविंदा

सलमान खान

अक्षय कुमार

कपिल शर्मा

अमिताभ बच्चन

अक्षय खन्ना

Male Pattern Baldness: मेल पैटर्न बाल्डनेस क्या है?

मेल पैटर्न बाल्डनेस पुरुषों में होने वाले गंजेपन का एक प्रकार है. जिसमें कुछ खास पैटर्न में हेयर लॉस होने लगता है. जैसे सिर के आगे की हेयर लाइन का पीछे खिसकना, सिर के पीछे की तरफ से गंजापन आदि. ऐसा हेयर लॉस हॉर्मोन में गड़बड़ी होने के कारण (Male Pattern Baldness Symptoms and Causes) होता है. जो कि किशोरावस्था में ही शुरू हो सकता है और वयस्क होने पर बढ़ जाता है.

How to prevent Baldness: गंजापन कैसे रोकें?

गंजेपन के पीछे कई कारण हो सकते हैं. जिसमें जेनेटिक्स और हॉर्मोन सबसे बड़े कारण होते हैं. आपको डॉक्टर को दिखाकर इसका ट्रीटमेंट या बचाव का तरीका अपनाना चाहिए. जैसे-

विटामिन या मिनरल की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट

मिनोक्सिडिल का उपयोग

मेडिकेटिव शैंपू का इस्तेमाल

हेयर ट्रांसप्लांट

प्याज का रस इस्तेमाल करना, आदि

