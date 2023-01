Uric Acid: बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कम करने में असरदार है अजवाइन, ऐसे करें इस्तेमाल

How to Reduce Uric Acid From Ajwain: आजकल कम उम्र में भी लोगों को कई गंभीर बीमारियां होने लगी हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी लाइफस्टाइल और खान-पान. व्यक्ति को हमेशा स्वादिष्ट और चटपटी चीजें ही खाने में अच्छी लगती हैं. जिसके चलते उम्र से पहले ही दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं. हम अक्सर उन्हीं चीजों का सेवन करना पसंद करते हैं, जो स्वाद में बेहतरीन हों. लेकिन आपको बता दें, स्वाद में कड़वी चीजें हमारी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं. इन्हीं में से एक है अजवाइन. जी हां, अजवाइन का स्वाद (Taste Of Ajwain) तो आपने चखा ही होगा. इसे खाने पर मुंह में कड़वापन आ जाता है. लेकिन अजवाइन कई गंभीर बीमारियों में असरदार होती है. इसी तरह शरीर में यूरिक एसिड के बढ़ने पर अजवाइन का सेवन करके इसे आसानी से कम किया जा सकता है. दरअसल, शरीर में यूरिक एसिड के बढ़ने से शुगर, गठिया, हार्ट और किडनी की भी दिक्कतें होने लगती हैं. अगर आप बिना कोई दवा खाए यूरिक एसिड कम (How To Reduce Uric Acid) करना चाहते हैं, तो अजवाइन का उपाय करें. आइए जानें इसका सेवन कैसे करना है...

बॉडी में यूरिक एसिड कंट्रोल के लिए ऐसे करें अजवाइन का सेवन-

अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है, तो इसे आप बिना दवाओं का सेवन किए कंट्रोल (How To Control Uric Acid From Ajwain) कर सकते हैं. इसके लिए आप एक से दो चम्मच अजवाइन को रातभर साफ पानी में भिगोकर रख दें. सुबह अजवाइन के पानी को छानकर खाली पेट पी लें. आप चाहें तो अजवाइन को अदरक के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं. ये नुस्खा बेहद फायदेमंद साबित होगा. इससे आपको अन्य फायदे भी मिलेंगे. अजवाइन का पानी इस तरह पीने से आपकी स्किन भी साफ और ग्लोइंग दिखेगी.

अजवाइन के अन्य फायदे (Benefits Of Carom Seeds or Ajwain)

अजवाइन में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा पर्याप्त होती है, जो शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल में रखता है. आयुर्वेद के अनुसार, हर रोज अगर आप खाली पेट एक ग्लास अजवाइन का पानी पीते हैं तो इससे बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सकता है.

Disclaimer: इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.