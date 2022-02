वजन घटाना है तो Music लगाकर करें मसाला भांगड़ा, कुछ ही दिनों में कम हो जाएगा वजन, जानें जरूरी टिप्स

Weight Loss: आज हम आपके लिए मसाला भांगड़ा के फायदे लेकर आए हैं. यह वर्कआउट का एक तरीका है ज‍िस पर आप संगीत की धुन पर पंजाबी स्‍टाइल में भांगड़ा डांस कर सकते हैं. मसाला भांगड़ा को ढोल बीट के नाम से भी जाना जाता है. क‍िसी भी उम्र में आप अपने इंटेन्‍स‍िटी के मुताबिक मसाला भांगड़ा चुन सकते हैं. अगर आप मनोरंजक तरीके से वजन कम करना चाहते हैं तो मसाला भांगड़ा बेहतर विकल्प है.

मसाला भांगड़ा में तेज ढोलक की बीट या म्‍यूज‍िक पर डांस क‍िया जाता है, जो लोग वजन घटाना चाहते हैं उनके ल‍िए ये वर्कआउट कई तरीके से मददगार है, इसे करने से वजन तो कम होता ही है साथ ही ये एक तरीके का स्‍ट्रेस बर्सटर वर्कआउट है. अक्‍सर ये देखा गया है क‍ि जो लोग मोटापे का श‍िकार होते हैं, उनमें स्‍ट्रेस भी होता है, ऐसे में इसका अभ्यास करने से पर तनाव भी कम होगा.

मसाला भांगड़ा करने की विधि (How to do masala bhangra)

इसका अभ्यास करने के लिए आपको आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए.

मसाला भांगड़ा करने से पहले आपको थोड़ा सा वॉर्म अप करना जरूरी है.

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कम से कम 15 म‍िनट वॉर्म अप करना चाह‍िए.

इसके अभ्यास के दौरान क‍िसी तेज बीट पर म्‍यूज‍िक या धुन को चलाएं.

आप अपनी क्षमता के मुताब‍िक टाइमर सेट करके डांस करें.

डांस करते समय आपने सर्पोट शूज पहनें हो, इससे इंजरी की आशंका कम हो जाती है.

मसाला भांगड़ा करने के लाभ (Benefits of masala bhangra)

मसाला भांगड़ा करने से शरीर टोन्‍ड रहता है. कंधें, एब्‍स, पैर आद‍ि ह‍िस्‍सों की मसल्‍स की मजबूत होती हैं. इसके अभ्यास से शरीर का स्‍टेम‍िना बढ़ाने में मदद म‍िलती है. हार्ट ड‍िसीज का खतरा कम होता है और हार्ट हेल्‍दी रहता है. आप इसे अपने तरीके से कम या ज्‍यादा कर सकते हैं.

मसाला भांगड़ा की खासियत

मसाला भांगड़ा को आप ब‍िना कोर‍ियोग्राफी के भी कर सकते हैं, लेक‍िन भांगड़ा के ल‍िए संगीत या गाने की जरूरत होगी.

मसाला भांगड़ा करने से आप 600 से 700 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, बाकि तरह के डांस को करने का एक अपना अंदाज़ होता है लेकिन मसाला भांगड़ा में क‍िसी तरह के कोई स्‍टेप्‍स नहीं होते हैं,आप इसे अपने तरीके से कर सकते हैं.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.

