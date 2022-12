Health Tips: फटाफट बना डालिए बाजरे की खिचड़ी, सर्दियों में हेल्थ के लिए है गुणकारी

Millets Khichdi In Winters: नया साल आने के साथ ही सर्दियां भी बढ़ गई हैं. बीते एक हफ्ते से कोहरे के साथ ठंडी हवा और शीतलहर जारी है. ऐसे में खुद का ख्याल रखना जरूरी हो गया है. ज्यादातर लोग अधिक ठंड झेल नहीं पाते और जल्दी बीमार पड़ जाते हैं. सर्दियों में अगर आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी मजबूत (Strong Immunity) करना चाहते हैं, तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिनका आप सेवन कर सकते हैं, जैसे साग, तिल और गुड़, शकरकंद, ठंडियों के फल आदि. इसके अलावा बाजरा जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, उसका भी सेवन कर सकते हैं. पहले के समय में लोग बाजरे की रोटी खाते थे. लेकिन अब लोग गेहूं की रोटियां ज्यादा खाना पसंद करते हैं. बाजरे की खचड़ी (Bajra Khichdi Benefits) सेहत के लिए बहुत गुणकारी होती है. ऐसा नहीं है कि पेट खराब होने पर ही आप खिचड़ी खाएं.



बाजरे की खचड़ी आप आम दिनों में भी खा सकते हैं. दरअसल, बाजरे में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, साथ ही इसमें कैलोरी बहुत कम होती है. इसे खाने के बाद आप लंबे समय तक पेट को भरा हुआ महसूस करेंगे. आइए जानें बाजरे की खिचड़ी के फायदे और इसे बनाने का तरीका (How To Make Bajra Khichdi).

सर्दियों में खाएं बाजरे की खिचड़ी (Bajre Ki Khichdi Benefits In Winters)

1. सर्दियों में बाजरा खाना सेहत को अनगिनत लाभ देता है. बाजरे में ऊर्जा बहुत होती है इसे खाने से आप एक्टिव फील करेंगे.

2. बाजरे से बने पकवान पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं. इससे बार-बार भूख नहीं लगती है. साथ ही व्यक्ति का वजन भी कंट्रोल में रहता है.

3. बाजरा के सेवन से व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल रखता है. इससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है.

4. बाजरे में मौजूद पोटैशियम व मैग्नीशियम हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा दिलाता है.

5. डायबिटीज मरीजों के लिए डॉक्टर्स भी बाजरे का सेवन करने की सलाह देते हैं. शुगर पेशेंट्स को इसे खाने से कई लाभ मिलते हैं.

ऐसे बनाएं बाजरे की खिचड़ी (Method To Make Bajre Ki Khichdi)

सबसे पहले थोड़ी सी मूंग दाल एक कटोरी बाजरा आधे घंटे के लिए भिगो दें. फिर प्रेशर कुकर में एक चम्मच तेल डालें. इसके बाद जीरा डालें. फिर कटी हुई प्‍याज, गाजर, टमाटर डालें. इसे भूनें और कटे हुए बींस और मटर डालें. अच्‍छी तरह से मिक्‍स करें. हल्‍का पकने के बाद इसमें मूंग दाल के साथ उसका पानी भी डाल दें. फिर प्रेशर कुकर में बाजरे के साथ उसका पानी भी डाल दें. इसे थोड़ी देर उबलने दें. इसके बाद इसमें नमक, लाल मिर्च और हल्‍दी पाउडर डालें. खिचड़ी को हल्का पतला ही बनाएं. इसके लिए इसमें पानी डालें और प्रेशर कुकर में तीन से चार सीटी लगने दें. अब इसे प्लेट में निकाल कर सर्व करें. स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से घी डालें और दही के साथ बाजरे की खिचड़ी खाएं. इस तरह से बाजरे की खिचड़ी (Bajre Ki Khichdi) खाने से आपको सेहत संबंधी बहुत लाभ होंगे.

Disclaimer: इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.