Vitamin C Side Effects: इस मात्रा से ज्यादा विटामिन-सी लेना होता है खतरनाक, गुर्दा और हड्डियां हो जाती हैं बेकार

Too much Vitamin C Side Effects: विटामिन सी आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है. यह पोषक तत्व इम्यून सिस्टम मजबूत बनाने से लेकर स्किन और हेयर को भी हेल्दी बनाने में मदद करता है. लेकिन विटामिन सी के फायदों के चक्कर में इसका अंधाधुंध तरीके से सेवन मत कर लीजिए. क्योंकि, जरूरत से ज्यादा विटामिन-सी शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है और गुर्दा व हड्डियों की समस्या पैदा कर सकता है. आइए जानते हैं कि किस मात्रा से ज्यादा विटामिन-सी नहीं लेना चाहिए.

Too much Vitamin C Side Effects: जरूरत से ज्यादा विटामिन-सी लेने के नुकसान

1. गुर्दे में पथरी की समस्या

जरूरत से ज्यादा विटामिन-सी सप्लीमेंट लेने से आपको गुर्दे में पथरी की समस्या हो सकती है. क्योंकि, अतिरिक्त विटामिन-सी को शरीर ऑक्सलेट के रूप में पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है. लेकिन, कई बार यह दूसरे मिनरल्स के साथ मिलकर छोटे-छोटे क्रिस्टल का रूप ले लेता है और किडनी स्टोन बन जाता है.

2. हड्डियों का असामान्य विकास

अर्थराइटिस फाउंडेशन के मुताबिक, शरीर में जरूरत से ज्यादा विटामिन-सी का स्तर हड्डियों के असामान्य विकास बोन स्पर्स का कारण बन सकता है. बोन स्पर्स अक्सर जोड़ों में होता है, जहां एक हड्डी असामान्य विकास के कारण बाहर की तरफ निकलने लगती है. इसके कारण दर्द, कमजोरी जैसे लक्षण दिखने लगते हैं.

3. खराब पाचन

ज्यादा विटामिन-सी लेने का सबसे सामान्य लक्षण पाचन खराब होना है. इसकी वजह से आपको अपच, उल्टी, पेट दर्द, सीने में जलन जैसी दिक्कतें होने लगती हैं. हालांकि, आप विटामिन-सी सप्लीमेंट को बंद करके इन दिक्कतों से राहत पा सकते हैं.

4. शरीर में असंतुलित पोषण

विटामिन-सी को अत्यधिक मात्रा में लेने से शरीर में पोषक तत्वों का स्तर असंतुलित हो जाता है. जैसे- जरूरत से ज्यादा विटामिन-सी शरीर में विटामिन बी12 और कॉपर की मात्रा कम कर सकता है. वहीं, विटामिन-सी के कारण शरीर में आयरन की खपत बढ़ जाती है और आयरन भी ज्यादा हो जाता है.

Right Quantity of Vitamin C: विटामिन-सी लेने की सही मात्रा

शरीर अपने आप विटामिन-सी का उत्पादन नहीं कर सकता है. इसलिए आपको शरीर में विटामिन सी की कमी पैदा होने से रोकने के लिए विटामिन-सी फूड्स या सप्लीमेंट के जरिए यह पोषक तत्व लेना पड़ता है. आमतौर पर खाद्य पदार्थ खाकर विटामिन-सी का स्तर अत्यधिक नहीं होता है, इसके पीछे विटामिन-सी सप्लीमेंट मुख्य कारण होते हैं. ओडीसी के मुताबिक, उम्र के हिसाब से इतनी मात्रा में रोजाना विटामिन-सी लिया जा सकता है. वहीं, धूम्रपान करने वाले लोग और गर्भवती महिलाओं को सामान्य से ज्यादा विटामिन-सी की जरूरत होती है.

विटामिन-सी की कितनी मात्रा लेनी चाहिए? उम्र पुरुष महिला 1-3 वर्ष 15 एमजी 15 एमजी 4-8 वर्ष 25 एमजी 25 एमजी 9-13 वर्ष 45 एमजी 45 एमजी 14-18 वर्ष 75 एमजी 65 एमजी 19 वर्ष या उससे ज्यादा 90 एमजी 75 एमजी

Disclaimer

इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.