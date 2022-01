Vitamin C Foods: नींबू, संतरे से ज्यादा इस फल में होता है विटामिन-सी, जानें कैसे पूरी करें विटामिन-सी की कमी

Foods for Vitamin C: शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन-सी मिलना बहुत जरूरी है. क्योंकि, इसकी कमी से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और बार-बार इंफेक्शन या बीमारी (Symptoms of Vitamin C Deficiency) होती रहती है. सिर्फ इतना ही नहीं, विटामिन-सी की कमी के कारण मसूड़ों से खून आना, नील पड़ना, एनीमिया या स्कर्वी का खतरा हो सकता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि विटामिन-सी पाने के लिए किन फूड्स का सेवन करना चाहिए.

Vitamin C Rich Foods: विटामिन-सी से भरपूर फूड्स

विटामिन-सी का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में नींबू या संतरे का नाम आता है. लेकिन, इन से भी ज्यादा विटामिन-सी एक खास फल में होता है. आइए, विटामिन-सी से भरपूर फूड्स के बारे में जानते हैं.

1. अमरूद - Guava Benefits

शायद, अमरूद का नाम सुनकर आप चौंक गए होंगे. लेकिन, अमरूद ही वो फल है. जिसमें नींबू या संतरे से भी ज्यादा विटामिन-सी मौजूद होता है. एक अकेले अमरूद में 126 मिलीग्राम के करीब विटामिन-सी मौजूद होता है. वहीं, इसमें लाइकोपीन नामक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है.

2. नींबू - Lemon Benefits

विटामिन-सी से भरपूर फूड्स में नींबू के बारे में सभी जानते हैं. एक कच्चे नींबू में करीब 83 मिलीग्राम विटामिन-सी मौजूद हो सकता है. नींबू का रस एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह भी कार्य कर सकता है. वहीं, नींबू का रस सेवन करने से वेट लॉस में भी मदद मिल सकती है.

3. कीवी - Benefits of Kiwi

जब डेंगू का खतरा बढ़ता है, तो कीवी का सेवन काफी किया जाता है. क्योंकि, इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्व मौजूद होते हैं. दरअसल, कीवी में मौजूद विटामिन-सी ही इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है. इसके साथ ही कीवी खाने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी घटाने में मदद मिलती है. एक मध्यम आकार की कीवी में करीब 71 मिलीग्राम विटामिन-सी होता है.

4. पपीता - Papaya Benefits

कब्ज से राहत दिलवाने और पाचन को सुधारने वाला पपीता भी विटामिन-सी से भरपूर फूड है. करीब 1 कप पपीते में 87 मिलीग्राम विटामिन-सी होता है. विटामिन-सी का सेवन करने से दिमाग की याददाश्त भी बढ़ सकती है और यह एक एंटी-इंफ्लामेटरी गुण की तरह भी कार्य कर सकता है.

5. संतरा - Orange Benefits

नींबू की तरह संतरा भी एक सिट्रिक फ्रूट है. खट्ठे फलों में विटामिन-सी मौजूद होता है. एक मध्यम आकार के संतरे में करीब 70 मिलीग्राम विटामिन-सी होता है. इसके अलावा, संतरा शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में भी मदद करा सकता है.

