Stretching Benefits: एक्सरसाइज करने से पहले 5 मिनट जरूर करें ये काम, मिलेंगे 5 शानदार फायदे

Stretching Exercises before Workout: एक्सरसाइज करने से आप वेट लॉस कर सकते हैं, शरीर को फिट रख सकते हैं या फिर बॉडी बना सकते हैं. लेकिन कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले 5 मिनट आपको स्ट्रेचिंग जरूर करनी चाहिए. वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, जिससे शरीर को कई शानदार फायदे मिलते हैं. इस आर्टिकल में स्ट्रेचिंग करने के फायदे (Benefits of doing Stretching) और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं.

Stretching Benefits: स्ट्रेचिंग करने से मिलने वाले शानदार फायदे

एक्सरसाइज या वर्कआउट करने से पहले की जाने वाली स्ट्रेचिंग को वार्म-अप (Warm Up Exercises) भी कहा जाता है. वार्म-अप के अंदर लाइट जॉगिंग, एयर पंच, रस्सा कूद, आर्म रीच, शोल्डर रोटेशन, नी लिफ्ट, लेटरल लंज जैसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज (Stretching Exercises name) की जा सकती है. अब स्ट्रेचिंग करने के फायदों के बारे में जानते हैं.

1. चोटिल होने से बचाव

एक्सरसाइज के दौरान मांसपेशियों में अकड़न होने से मसल्स के चोटिल होने की संभावना होती है. आपको वर्कआउट के दौरान मांसपेशी पर तनाव पड़ने के कारण क्रैम्प भी आ सकता है. लेकिन एक्सरसाइज से पहले स्ट्रेचिंग मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ाकर उन्हें हैवी एक्सरसाइज के लिए तैयार करती है और चोट लगने का खतरा कम हो जाता है.

2. लचीलापन बढ़ता है

स्ट्रेचिंग करने के फायदे में लचीलापन बढ़ना भी शामिल है. किसी भी फिट इंसान के लिए फ्लैक्सिबिलिटी काफी जरूरी है, जो कि रोजाना की गतिविधियों को आसानी से करने में मदद करती है.

3. Stretching Improves Blood Flow: ब्लड फ्लो बढ़ता है

स्ट्रेचिंग करने से मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जो कि एक्सरसाइज के बाद की रिकवरी को तेज करता है. जब शरीर में ब्लड फ्लो सही रहता है, तो मसल्स को पर्याप्त मात्रा में और जल्दी पोषण प्राप्त होता है.

4. पोस्चर सही रहता है

स्ट्रेचिंग करने से शरीर का खराब पोस्चर सुधरने (stretching improves posture) लगता है. जिसके कारण आपको मस्कुलोस्केलेटल पेन यानी मांसपेशियों और हड्डियों के दर्द से राहत मिलती है. पोस्चर सुधरने के बाद आपकी पर्सनालिटी निखरकर आती है.

5. स्ट्रेचिंग के फायदे: दर्द से बचाव

जब शरीर में अकड़न होती है और आप उससे कोई काम करते हैं, तो मसल्स पर ज्यादा टेंशन पड़ती है. लेकिन स्ट्रेचिंग करने से मसल्स रिलैक्स रहती हैं और उनपर ज्यादा टेंशन नहीं पड़ पाती है. जिससे कमर दर्द, सिरदर्द, हाथ में दर्द, गर्दन दर्द आदि से छुटकारा मिलता है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.