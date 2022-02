Skin Care: कम उम्र में नहीं होना चाहते हैं बूढ़े, तो इन फूड्स को जरूर खाएं, चेहरे पर आएगी चमक

Skin Care in Hindi: कम उम्र में त्वचा का बूढ़ा हो जाना कई कारणों से हो सकता है. जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी बूढ़े (Aging Symptoms in Young Age) दिखने लगते हैं और झुर्रियां, ढीली व बेजान त्वचा जैसी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं. स्किन को जवान और चमकदार बनाए रखने के लिए आपको कुछ खास फूड्स का सेवन (Healthy Foods for Skin) करना चाहिए. जो कि शरीर में एक खास विटामिन की कमी को खत्म करते हैं और आपको जवान बनाए रखते हैं.

Vitamin B3 Deficiency: विटामिन बी3 की कमी से हो सकते हैं कम उम्र में बूढ़े

विटामिन बी3 को नियासिन भी कहा जाता है, जो कि शरीर को कई फायदे देता है. जैसे- डायबिटीज से बचाव, किडनी रोगों से बचाव, ऑस्टियोअर्थराइटिस के इलाज में मददगार आदि. लेकिन, स्किन के लिए भी विटामिन बी3 बहुत जरूरी है. वरना आपकी त्वचा कम उम्र में ही बूढ़े व्यक्ति जैसी दिखने लगती है.

Vitamin B3 Benefits for Skin: स्किन के लिए विटामिन बी3 के फायदे

त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद करता है. इसमें एंटी-इंफ्लामेटरी गुण होते हैं, जो मुंहासों व स्किन इंफ्लामेशन को कम करने में असरदार होते हैं. चेहरे व त्वचा के दाग-धब्बे कम होते हैं. यह स्किन में मेलानिन पिगमेंट को कम करता है, जिससे चेहरे का रंग साफ होता है. अतिरिक्त तेल का उत्पादन कम होता है. चेहरे के रोमछिद्र छोटे व टाइट होते हैं. सन डैमेज से राहत मिलती है. कम उम्र में बूढ़े होने के लक्षण जैसे झुर्रियां, झाइयां, ढीली त्वचा आदि से बचाव होता है.

Vitamin B3 rich Foods: विटामिन बी3 से भरपूर फूड

विटामिन बी3 कई फूड्स में मौजूद होता है, जिनका सेवन करने से शरीर में विटामिन बी3 की कमी दूर होती है. जैसे-

अंडे

फलियां

मछली

चिकन

अनाज

मशरूम

नट्स, आदि

