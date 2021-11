Weight Loss: 3 महीने में गारंटी से पेट हो जाएगा अंदर! बस फॉलो करें ये 3 असरदार टिप्स

Weight Loss: हम देखते हैं कि आज के दौर में हर कोई बेहतर दिखना चाहता है. खूबसूरत दिखने के लिए एक स्लिम-ट्रिम और मस्क्यूलर बॉडी होना बेहद जरूरी है, लेकिन उल्टा सीधा खानपान और गलत लाइफस्टाइल होने के चलते ज्यादर लोगों की ये चाहत पूरी नहीं होती. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि खूबसूरत और टोंड बॉडी को पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है. इसके लिए बस पक्के इरादे मजबूत की जरूरत होती है.

इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपना वजन कम कर सकते हैं और वो भी तीन महीने में. चलिए जानते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स जिनको फॉलो करते ही आप कुछ दिनों में नतीजे देखना शुरू कर देंगे.

1. कैलोरी को कम करना शुरू करें

वजन घटाने के लिए सबसे पहली शर्त अपनी कैलोरी को कम करने की जरूरत है. इसलिए आपको कम कैलोरी वाला भोजन करना चाहिए. नाश्ते में ओट्स, लंच में दाल रोटी, डिनर में भी हल्का भोजन करें

2. वर्कआउट करना दूसरी बड़ी शर्त

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब आप एक बार अपने प्रतिदिन के कैलोरी के सेवन की मात्रा को जान लेते हैं तो अब बारी है कि वर्कआउट शुरू करने या कोई फिटनेट एक्टिविटीज में शामिल होने की. ऐसे में आप अपने लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज चुनें. जिसके कारण आपको काफी अच्छा महसूस करते हैं. इसके लिए आप जिमिंग या फिर कोई खेल खेलना अपने डेली रूटीन शामिल कर सकते हैं.

3. रोजाना 10 हजार कदम से करें कैलोरी बर्न

फिटनेस एक्सपर्ट्स की मानें तो वेट लॉस जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए आपको एक और अहम काम करना है. रोजाना करीब 10 हजार कदम चलना फिट रहने के लिए बहुत जरूरी है. यह एक बहुत ही सरल एक्सरसाइज है और इससे आपको रोजाना लगभग 400 से 500 कैलोरी बर्न करने में मदद मिलेगी. इसलिए रोजाना 10 हजार कदम पैदल जरूर चलना चाहिए, इससे आप हमेशा फिट रहेंगे.

वजन कम करना है तो याद रखें ये बातें (If you want to lose weight then remember these things)

सुबह उठकर खाली पेट 1-2 गिलास पानी पिएं, इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा. खाने से आधे घंटे पहले पेट भर पानी पिएं, इससे अधिक भोजन करने का मन कम करेगा. ज्यादा ऑयली चीजें, बर्गर, पिज्जा, पनीर आदि खाने से बचें. शुगर युक्त चीजों का सेवन कम से कम करें, क्योंकि इसे वजन तेजी से बढ़ता है. बैठकर धीरे-धीरे खाने की आदत डालें, यह भोजन को पचाएगा और थोड़ी देर बाद भूख नहीं लगेगी. अगर आपके घर 4-5 मंजिल में हैं तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें.

ये भी पढ़ें: Gram flour face pack: चेहरे की रंगत बदल देगा बेसन, हफ्ते में 2 बार इस तरह करें इस्तेमाल, जल्द दिखने लगेगा फर्क

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.