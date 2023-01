Kidney Disease: जानें क्या है क्रोनिक किडनी डिजीज, इसके लक्षणों को न करें नजरअंदाज

Chronic Kidney Disease Symptoms: गुर्दे से जुड़ी गंभीर बीमारी को क्रोनिक किडनी फेलियर कहते हैं. इस बीमारी में हमारी किडनी के काम करने की गति काफी धीमी हो जाती है. बता दें, किडनी का काम है शरीर के रक्त में मौजूद अतिरिक्त तरल और गंदगी को साफ करके शरीर से यूरीन के जरिए बाहर निकालना. यानी किडनी का काम है, खून को साफ करना और शरीर में जितनी भी गंदगी मौजूद हो, उसे बाहर निकालना. ऐसे में क्रोनिक किडनी डिजीज होने पर इसके कार्य में काफी कमी आ जाती है. जिसके चलते शरीर में अतिरिक्त तरल, इलेक्ट्रोलाइट्स और गंदगी जमा होने लगती है.

कई बार ऐसा होता है कि शरीर में क्रोनिक किडनी डिजीज होने के शुरुआती लक्षण नजर आते हैं, लेकिन लोग उन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं. जिसके कारण आगे चलकर ये गंभीर रूप ले लेता है. आपको बता दें, क्रोनिक किडनी डिजीज के इलाज के दौरान किडनी को होने वाले नुकसान की गति को धीमा किया जाता है. हालांकि, कई बार ऐसा करने के बावजूद किडनी को नुकसान से नहीं बचाया जा पाता है. जिसकी वदह से यह किडनी फेलियर की ओर बढ़ता है. आइये जानें क्रोनिक किडनी डिजीज के लक्षणों और इसके बचाव के बारे में...

किडनी की बीमारी के लक्षण (Symptoms of Chronic Kidney Disease)

अगर आपकी किडनी को कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो इसके लक्षण और संकेत काफी समय बात लगते हैं. लेकिन हम किडनी की कार्यकुशलता में कमी से पहचान सकते हैं. जिसकी वजह से शरीर में अतिरिक्त द्रव, इलेक्ट्रोलाइट्स और गंदगी जमा होने लगती है. किडनी की बीमारी काफी गंभीर होती है. इसके लक्षण हैं, मतली होना (Nausea), उल्टी करना (Vomiting), भूख कम लगना (Loss of appetite), थकान और कमजोरी (Fatigue and weakness), नींद न आना (Sleep problems), पेशाब कम या ज्यादा होना (Urination more or less), मांसपेशियों में ऐंठन होना (Muscle cramps), पैरों और टखनों में सूजन (Swelling of feet and ankles), त्वचा खुस्क होना या त्वचा में खुजली होना (Dry, itchy skin). आमतौर पर किडनी की बीमारी के लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं. यानी वे लक्षण अन्य बीमारियों की वजह से भी हो सकते हैं. क्योंकि किडनी में एक खास बात ये भी होती है कि किडनी अपनी कार्यक्षमता खुद से ठीक कर सकती है.

क्रोनिक किडनी डिजीज का इलाज

किडनी की बीमारी का इलाज उसके कारणों पर निर्भर करता है. कुछ किडनी रोग ऐसे भी होते हैं, जिनका इलाज आसानी से संभव होता है. वहीं, ऐसा माना जाता है कि क्रोनिक किडनी डिजीज का इलाज संभव नहीं है. इसके इलाज में केवल लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता हैं. साथ ही जटिलताओं को कम करके किडनी रोग के बढ़ने की रफ्तार को धीमा किया जा सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

