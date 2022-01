ये है दुनिया का सबसे गंदा आदमी, 67 साल से नहीं नहाया, 'ना नहाने' पर ऐसा हो जाता है हाल

What Happens if you don't shower: 'द सन' की रिपोर्ट के मुताबिक, 87 साल के Amou Jaji को लोग दुनिया का सबसे गंदा आदमी बता रहे हैं. क्योंकि ईरान के Dejgah गांव में रहने वाला ये शख्स पिछले 67 साल से नहीं नहाया है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि लंबे समय तक नहीं नहाने पर शरीर का कैसा हाल हो जाता है. अगर नहीं, तो आइए जानते हैं कि ना नहाने के नुकसान क्या-क्या होते हैं?

Don't Shower Side Effects: ना नहाने के नुकसान

अगर कोई व्यक्ति कई सालों तक नहीं नहाता है या फिर वो काफी गैप के बाद नहाता है, तो हेल्थलाइन के मुताबिक निम्नलिखित नुकसान झेलने पड़ सकते हैं. आइए, ना नहाने के नुकसान जानते हैं.

शरीर से बदबू आने की दिक्कत हो सकती है. चेहरे के साथ पूरे शरीर पर मुंहासे निकल सकते हैं. लंबे समय तक नहीं नहाने पर एक्जिमा, सोरायसिस और डर्माटाइटिस जैसे स्किन कंडीशन हो सकती हैं. स्किन इंफेक्शन का खतरा हो सकता है. शरीर की रंगत काली या असामान्य हो सकती है आदि

ज्यादा नहाने के नुकसान

जिस तरह कम या लंबे समय तक नहाने के नुकसान होते हैं, ठीक उसी तरह ज्यादा देर नहाने या ज्यादा बार नहाने से भी नुकसान झेलने पड़ सकते हैं. भारत जैसे देश में दिन में एक या दो बार नहाना हेल्दी हो सकता है.

ज्यादा नहाने से त्वचा पर खुजली की दिक्कत हो सकती है. स्किन ड्राई या फ्लेकी हो सकती है. एक्जिमा या सोरायसिस का खतरा हो सकता है. बाल ड्राई या बेजान हो सकते हैं. आदि

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.