Delhi में Rain ने तोड़ा 121 साल का रिकॉर्ड, सड़कें बन गई तालाब; रविवार को भी भारी बरसात का अनुमान

नई दिल्ली: दिल्ली में शनिवार को हुई भारी बरसात (Rain) ने 121 साल का रिकॉर्ड (Rain in Delhi) तोड़ दिया. मूसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली की सड़कें तालाब में बदल गई. तमाम घर और दुकानें पानी में डूब गए और लोगों को ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ा.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के वैज्ञानिक RK Jenamani के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटों में हुई बारिश (Rain) ने 121 साल के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया. इसके साथ ही सितंबर में अब तक हुई बारिश ने 77 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त किया.

सितंबर 1944 को दिल्ली में 417 मिलीमीटर बारिश हुई थी. जबकि इस साल सितंबर महीने में 11 तारीख तक 390 मिलीमीटर बारिश (Rain) हो चुकी है. पिछले 4 महीने में दिल्ली में 1139 मिलीमीटर बारिश (Rain in Delhi) हुई है. इतनी अच्छी बारिश वर्ष 1975 के बाद पहली बार हुई है.

#WATCH | Delhi received the highest 24-hr rainfall this yr, in 121 yrs. It has received 390 mm rainfall in Sept - the highest in 77 yrs, after 417 mm in Sept 1944. Delhi has recorded 1139 mm rainfall in 4 months, which is highest in 46 yrs, below 1155 mm in 1975: RK Jenamani, IMD pic.twitter.com/r1AJeKRPTl

