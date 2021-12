आधार से जुड़ेगा वोटर कार्ड, लोक सभा में आज पेश होगा बिल!

Aadhaar Card Will Link To The Voter Cart: चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021 के कानून बन जाने के बाद वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आधार कार्ड देना जरूरी हो जाएगा.