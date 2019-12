बीजेपी सांसद अनिल बलूनी से मिलने पहुंचीं अभिनेत्री मनीषा कोइराला, जाना हालचाल

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने रविवार को मुंबई में अपना इलाज करा रहे उत्तराखंड से सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी का हालचाल जाना. मनीषा कोइराला खुद भी कैंसर सरवाइवर हैं. उन्होंने अपनी इच्छाशक्ति और जीवटता से कैंसर को हराया है. अस्वस्थ चल रहे सांसद बलूनी 3 महीने से अधिक समय से मुंबई में अपना इलाज करा रहे हैं.

Renowned actress Manisha Koirala came to visit me in hospital.I sincerely thank her for boosting my morale in fight against cancer. She herself defeated cancer valiantly and shared her experiences with me. Her story of grit and courage was quite motivating. Thank you @mkoirala Ji pic.twitter.com/F6umqZcAuS

— Anil Baluni (@anil_baluni) December 29, 2019