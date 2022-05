Owaisi Suggestion On Mosque: मस्जिदों पर लगाए जाएं हाई रिजॉल्यूशन कैमरे, जानिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों कही ऐसी बात

Asaduddin Owaisi Remarks On Riots: असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सांप्रदायिक घटनाओं के दौरान मुसलमानों को दोषी ठहराया जाता है. लाइव प्रसारण करने से उपद्रवियों की पहचान हो पाएगी.