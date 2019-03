इस काम के लिए 4 बार सांसद रहे इस नेता ने अचानक लिया राजनीति से संन्यास

भुवनेश्वर : ओडिशा से बीजद के चार बार के सांसद तथागत सत्पथी ने पत्रकारिता पर ‘‘फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए’’ राजनीति से संन्यास लेने की मंगलवार को घोषणा की.

सत्पथी के फैसले से चौके सभी पार्टी नेता

सत्पथी ने यह घोषणा तब की जब एक दिन पहले लोकसभा में उनकी पार्टी के पूर्व साथी बैजयंत पांडा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए. पांडा ने पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ मतभेदों के कारण लोकसभा के साथ-साथ बीजू जनता दल से इस्तीफा दे दिया था जबकि सत्पथी के फैसले ने सभी को चौंका दिया.

राजनीति से सन्यास लेने के बाद ट्विटर पर लिखा...

ओडिशा की पूर्व मुख्यमंत्री नंदिनी सत्पथी के बेटे तथागत राज्य के ढेंकनाल निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं. उन्होंने टि्वटर पर कहा, ‘‘अब पत्रकारिता में और निडर आवाजों की जरुरत है. पत्रकारिता पर फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने आप को राजनीति से दूर कर रहा हूं.

There is a need for more fearless voices in journalism now. Distancing myself from politics to refocus on journalism. Grateful to my leader Shri Naveen Patnaik for his support all these years. Realised that politics is not the only means to support people.1/1

