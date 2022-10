Pravesh Verma: बीजेपी MP प्रवेश वर्मा ने की मुसलमानों के बायकॉट की अपील, कांग्रेस बोली कब तक नफरत फैलाते रहेंगे?

Calls for boycott of Muslims: पश्चिम दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (BJP MP Parvesh Verma) ने एक हिंदूवादी संगठन की ’आक्रोश सभा’ के दौरान वहां पर मौजूद जनता से मुसलमानों के बहिष्कार (Boycott Of Muslims) की अपील की है.