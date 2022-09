Ankita Bhandari हत्याकांड पर बोले राहुल गांधी, बताया क्यों हुआ अंकिता का मर्डर

Rahul Gandhi Statement: कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार को निशाने पर लिया है. राहुल गांधी ने कहा, अंकिता भंडारी की हत्या का एकमात्र कारण यह है कि उन्होंने वैश्या बनने से इनकार कर दिया. राहुल गांधी ने ये बयान केरल के मलप्पुरम में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कही.

जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक क्षेत्रांतर्गत गंगा भोगपुर स्थित वंतरा रिसोर्ट में कार्य करने वाली युवती अंकिता भंडारी 18 सितंबर को अचानक लापता हो गई थी. वह डोभ श्रीकोट, यमकेश्वर ब्लॉक, पौड़ी की रहने वाली थी. परिजनों ने 21 सितंबर को राजस्व पुलिस में अंकिता की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद पौड़ी के जिलाधिकारी के निर्देशानुसार 22 सितंबर को यह मामला रेगुलर पुलिस को हस्तानांतरित किया गया. बाद में अंकिता का शव नहर में मिला था. हत्या का आरोप पुलकित आर्य पर है, जो बीजेपी के निलंबित नेता विनोद आर्य का बेटा है.

#WATCH | The only reason she is dead is, that she refused to become a prostitute, says Congress MP Rahul Gandhi speaks on Ankita Bhandari murder case, slams BJP govt in Uttarakhand pic.twitter.com/at6F37kGNm

— ANI (@ANI) September 27, 2022