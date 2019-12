अंबाला: जनता दरबार में पहुंची महिला, बोली- 'मैंने दो साल पहले की पति की हत्या, मुझे सजा दो'

अंबाला: हरियाणा (Haryana) के अंबाला (Ambala) में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. मंगलवार (24 दिसंबर) को यहां हरियाणा के गृह मंत्री की जनता दरबार में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने अपने पति की हत्या की बात कबूल की. उसने मंत्री को एक चिट्ठी दी. जिसमें लिखा था कि मैंने दो साल पहले अपने पति की हत्या कर दी थी. उसने कहा कि मुझे इस अपराध के लिए सजा मिलनी चाहिए.

समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक, 24 दिसंबर को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अंबाला में जनता दरबार में जनता की समस्याओं को सुन रहे थे. उसी समय जनता दरबार में बैठी एक महिला ने मंत्री को एक चिट्ठी सौंपी. महिला ने स्वीकार किया कि उसने दो साल पहले अपने पति की हत्या कर दी थी. इस जघन्य अपराध के लिए उसे सजा मिलनी चाहिए. इसके बाद उसे पलिस ने हिरासत में ले लिया.

Ambala: A woman confessed to killing her husband 2 years ago, in a letter she handed to Haryana Home Minister Anil Vij during a 'janta darbar'. He says, "She confessed & said she wants to be punished for it. I handed her over to police & she was taken to a police station" (24.12) pic.twitter.com/kLZpX2TUGj

— ANI (@ANI) December 24, 2019