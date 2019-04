शास्त्री भवन आग में कोई फाइल नहीं जली, राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं: प्रकाश जावड़ेकर

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर बरसते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली के शास्त्री भवन में आग लगने की घटना में कोई फाइल नष्ट नहीं हुयी, जैसा राहुल ने दावा किया था. शास्त्री भवन में कई मंत्रालयों के कार्यालय हैं.

शास्त्री भवन में आग लगने की घटना के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था, ‘मोदी जी, फाइलें जलने से आप नहीं बचने वाले हैं. आपके फैसले का दिन नजदीक आ रहा है.’

Modi ji burning files is not going to save you. Your day of judgement is coming. https://t.co/eqFvTJfDgY

प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया,‘झूठ बोलना बंद करें! शास्त्री भवन में आग लगने से किसी फाइल को कोई नुकसान नहीं हुआ. ऊपर की मंजिल पर रखे कबाड़ में आग लगी थी और 30 मिनट के भीतर इसे बुझा दिया गया. आरोप लगाने से पहले अपना होमवर्क करें. कांग्रेस का एक और झूठ.’

उन्होंने कहा, ‘आप सत्ता में आने के बारे में दिवास्वप्न देख रहे हैं, जो होने वाला नहीं है. भारत के लोग पहले ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना विश्वास दोहराने का फैसला कर चुके हैं. आपके फैसले का दिन जल्द ही आने वाला है. सदमे का इंतजार करें.’

You are daydreaming of coming to power, which is not going to happen. People of India have already decided to repose their faith in @narendramodi ji's leadership. Your judgement day is coming soon. Wait for the shock.@INCIndia

— Chowkidar Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) April 30, 2019