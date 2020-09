ड्रग्स मामले में नाम आने पर भड़कीं दीया मिर्जा, ट्वीट कर कही ये बात

नई दिल्ली: ड्रग्स मामले में दीया मिर्जा ने अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज किया है. दीया मिर्जा ने मंगलवार शाम को एक के बाद एक लगातार तीन ट्वीट्स कर अपनी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि ड्रग्स को लेकर मेरे ऊपर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद और गलत हैं. मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी तरह के ड्रग्स का सेवन नहीं किया है.

दीया मिर्जा ने ट्वीट कर कहा, 'मैं इस खबर का दृढ़ता से खंडन करना चाहूंगी, क्योंकि यह निराधार है और गलत इरादों के साथ फैलाई जा रही है.'

1) I would like to strongly refute and categorically deny this news as being false, baseless and with mala fide intentions. - Continued

उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा, 'इस तरह की गलत रिपोर्टिंग का मेरी प्रतिष्ठा पर सीधा असर पड़ रहा है और इससे मेरे करियर को नुकसान हो रहा है, जिसे मैंने सालों की मेहनत से बनाया है.

2) Such frivolous reporting has a direct impact on my reputation being besmirched and is causing damage to my career which I have painstakingly built with years of hard work. - Continued

दीया मिर्जा ने कहा, 'मैंने अपने पूरे जीवन में किसी भी रूप में ड्रग्स ना खरादी है और ना ही उसका सेवन किया है. भारतीय नागरिक होने के नाते अपने खिलाफ फैलाए जा रहे दुष्प्रचार के खिलाफ कानूनी उपायों का इस्तेमाल करूंगी. मेरे साथ खड़े होने के लिए समर्थकों का धन्यवाद.'

3) I have never procured or consumed any narcotic or contraband substances of any form in my life. I intend to pursue the full extent of legal remedies available to me as a law abiding citizen of India. Thanks to my supporters for standing by me.

Dia Mirza

— Dia Mirza (@deespeak) September 22, 2020