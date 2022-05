Flood: असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, इतने लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित

Flood In Assam: असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर (Situation Critical) होती नजर आ रही है. अभी तक इस खतरनाक बाढ़ (Dangerous Flood) से सात लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं.