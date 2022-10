Atiq Ahmed Statement: सीएम योगी का फैन हुआ माफिया अतीक अहमद, मुख्यमंत्री की तारीफ में कही ये बातें

CM Yogi Atiq Ahmed: कुख्यात माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद ने अपने एक बयान से हैरान कर दिया है. वह गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करता नजर आया. अतीक अहमद ने सीएम योगी को बहादुर, ईमानदार और मेहनती मुख्यमंत्री बताया. अतीक अहमद ने ये बयान लखनऊ में दिया.

बता दें कि अतीक अहमद प्रयागराज की शहर पश्चिमी सीट से लगातार पांच बार विधायक रहा है और इसने समाजवादी पार्टी के टिकट से 2004 में फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था. वर्तमान में गुजरात की अहमदाबाद जेल में निरुद्ध अतीक अहमद के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाना में 100 के करीब मुकदमे दर्ज हैं.

#WATCH | "Yogi Adityanath is a brave, honest chief minister," says gangster Atiq Ahmed brought to CBI court in Lucknow pic.twitter.com/vLx7gWu1Ty

