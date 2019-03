अहमदाबाद : गुजरात में सत्ताधारी भाजपा में शामिल होने की चर्चा के बीच ओबीसी नेता और कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकोर ने शनिवार को इन अटकलों पर विराम लगा दिया. अपने राजनीतिक कदम के बारे में उन्‍होंने बताया कि मैं अपने लोगों के लिए लड़ाई जारी रखूंगा और कांग्रेस छोड़कर नहीं जाऊंगा.

अल्‍पेश ने एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपने लोगों के लिए लड़ाई को जारी रखूंगा. मैं कांग्रेस में ही रहूंगा और कांग्रेस को समर्थन देता रहूंगा.

Alpesh Thakor,Congress MLA on reports that he is joining the BJP: I am going to continue to fight for my people. I will stay in Congress and continue to support the Congress. #Gujarat pic.twitter.com/222kHTZzOX

— ANI (@ANI) March 9, 2019