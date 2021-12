'सरकार आई तो पेशाब से जलवाएंगे चिराग', विवादित बयान देकर फंसे सपा नेता

लखनऊ: सोशल मीडिया पर इस वक्त समाजवादी पार्टी के एक कथित नेता का वीडियो वायरल रहा है, जिसमें वो कहता हुआ दिख रहा है कि अगर 2022 के विधान सभा चुनाव (Assembly Elections) में समाजवादी पार्टी (SP) की सरकार आई तो पेशाब से चिराग जलवाए जाएंगे. सपा नेता (SP Leader) के इस बयान की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हो रही है.

बता दें कि सपा नेता के विवादित बयान वाले इस वीडियो को बीजेपी (BJP) नेता अमित मालवीय (Amit Malviya) ने ट्वीट किया. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो मौलानाओं के पेशाब से चिराग जलवाने का काम करेंगे- सलमान कुरैशी. अगर ऐसा चमत्कार देखना है तो ही समाजवादी पार्टी को वोट करें.'

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग घेरा बनाकर बैठे हुए हैं. पीछे की तरफ समाजवादी पार्टी के किसी नेता का बैनर लिखा हुआ दिख रहा है. मौके पर मौजूद लोग नेता के इस बयान पर जमकर तालियां बजाते हैं.

सपा नेता के विवादित बयान पर एक ट्विटर यूजर सुमित गवाली ने लिखा कि चिराग जला तो गाड़ी में भी डाल कर चेक कर लो, पेट्रोल के दाम रातों रात गिर जाएंगे.

एक अन्य यूजर राकेश गोयल ने ट्वीट किया, 'सारे विपक्षी दल इतनी खोज कहां से करके लाते हैं, पेशाब से चिराग जलाते हैं, आलू से सोना बनाते हैं.'

सपा नेता के बयान पर वैक्सीनेटेड भारतवासी नाम के यूजर ने ट्वीट किया कि अभी तक समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके पीछे साइंस क्या है?

