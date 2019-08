चंद्रयान-2 ने चांद की पहली तस्वीर भेजी, देखिए चांद का खूबसूरत नजारा

नई दिल्ली: चंद्रयान-2 ने चांद की पहली तस्वीर भेजी है. इस तस्वीर को स्पेस एजेंसी इसरों ने ट्वीट करके लोगों साथ साक्षा किया है. चंद्रयान-2 ने 21 अगस्त को सफलतापूर्वक चांद की दूसरी कक्षा में प्रवेश कर लिया है. जिसके बाद चंद्रयान-2 ने लूनर सतह से लगभग 2650 किमी की ऊंचाई से तस्वीर ली है.

Take a look at the first Moon image captured by #Chandrayaan2 #VikramLander taken at a height of about 2650 km from Lunar surface on August 21, 2019.

Mare Orientale basin and Apollo craters are identified in the picture.#ISRO pic.twitter.com/ZEoLnSlATQ

— ISRO (@isro) August 22, 2019