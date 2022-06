Kangana Ranaut: 'आज मेरा घर टूटा है कल तुम्हारा घमंड टूटेगा', उद्धव के खिलाफ कंगना का पुराना VIDEO हुआ वायरल

Kangana Ranaut remark against Uddhav Thackeray viral: एक कहावत है 'पुरुष बली नहीं होत है समय होत बलवान' यानी समय ही बलवान होता है क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता इसलिए ताकत का बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. कुछ ऐसी ही कहावतें इस वक्त महाराष्ट्र (Maharashtra) में कही जा रही हैं जिसकी प्रष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड में उद्धव सरकार का सियासी संकट है.

संभावनाओं के बीच कंगना का पुराना वीडियो वायरल

महाविकास अघाड़ी की सरकार खतरे में है. सीएम उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का सरकारी आवास वर्षा खाली करके अपने घर जा चुके हैं. सीएम के बेटे आदित्य ठाकरे तो इसके पहले ही अपने ट्विटर बायो से मंत्री शब्द हटा चुके हैं. हालात तो ऐसे हैं कि शिवसेना के अस्तित्व पर ही संकट दिख रहा है. संजय राउत और उद्धव के सारे दांव फेल हो चुके हैं. अब शिवसेना से बागी एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आखिर क्या फैसला लेगें इसको लेकर जारी सियासी अटकलों से इतर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को सत्ता के घमंड में चूर होने का आरोप लगाया था.

देखिए और सुनिए वो पुराना बयान

#UddhavThackarey Only #KanganaRanaut has the power to predict pic.twitter.com/IaatY1Dpgr

क्या सही होगी कंगना की भविष्यवाणी?

गौरतलब है कि कंगना रनौत का ऑफिस साल 2020 में बीएमसी ने ध्वस्त किया था. कंगना रनौत ने तब उद्धव ठाकरे को चुनौती दी थी. आज जब शिवसेना की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. ऐसे में खबरें आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं. बता दें कि कंगना ने दो साल पहले 2020 में भविष्यवाणी की थी कि उद्धव ठाकरे का अहंकार टूट जाएगा. कंगना ने कहा था- 'उद्धव ठाकरे, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझसे बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा.'

जो औरत का अपमान करता है उसका पतन होता है: कंगना

कंगना का एक और पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि जब भी कोई व्यक्ति औरत का अपमान करता है उसका पतन जरूर होता है.

What’s happening in Maharashtra right now was predicted by her long ago.#MaharashtraPoliticalCrisis #KanganaRanaut #UddhavThackeray pic.twitter.com/G8574zBG2L

— ~Vinayak (@Vinayak27120) June 22, 2022