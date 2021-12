बीजेपी विधायक को मारने की कर रहे थे प्लानिंग, गलती से बन गया कांग्रेस नेता का वीडियो

नई दिल्ली. कर्नाटक (Karnataka) से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कांग्रेस के एक नेता बीजेपी के विधायक की हत्या की प्लानिंग की बात करते दिख रहे हैं. कांग्रेस नेता का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. कांग्रेस नेता बीजेपी विधायक से दुश्मनी के कारण उन्हें मारने की बात करते दिख रहे हैं.

वीडियो में दिखाई दे रहे कांग्रेस नेता का नाम गोपालकृष्ण है. गोपालकृष्ण को भाजपा के कर्नाटक विधायक एसआर विश्वनाथ की 'हत्या' और 'खत्म' करने की बात करते हुए वीडियो में देखा जा सकता है. वीडियो क्लिप में गोपालकृष्ण को कथित तौर पर विश्वनाथ की हत्या की योजना बनाते हुए दिखाया गया है, जो कर्नाटक के येलहंका से बीजेपी के विधायक हैं.

Congress leader Gopalkrishna talking about "killing" and "finishing" Karnataka MLA SR Vishwanath of the BJP has gone viral on social media pic.twitter.com/bC5xBeSnzS

— Anubhav Veer Shakya (@AnubhavVeer) December 2, 2021