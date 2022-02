जंगल की इस शेरनी का वीडियो हो रहा वायरल, शेरों की दहाड़ से जुड़ा यह राज भी खुल गया

Lioness roar video: जानवरों में शेर का अलग ही ओहदा होता है. शेर को जंगल का राजा भी कहा जाता है. यह तो सब जानते हैं कि शेर अपने शिकार को कभी नहीं बख्शता. लेकिन कुछ ही लोग जानते होंगे कि शेर भी शेरनी से डरता है. शेरनी का गुस्सा देख शेर भी उसका रास्ता छोड़ देता है. जंगल प्रेमी अक्सर शेर का वीडियो देखने के लिए उत्सुक रहते हैं. इन दिनों एक शेरनी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. आइये आपको बताते हैं इस वीडियो के बारे में..

इस वीडियो को आईएफएस अफसर अंशुमन शर्मा ने ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो में शेरनी दहाड़ती हुई दिख रही है. शेरनी की दहाड़ थोड़ा अलग है. वीडियो देख कर ऐसा लग रहा है कि शेरनी किसी दिक्कत से जूझ रही है.

वीडियो शेयर करते हुए आईएफएस अफसर ने बताया है कि शेरों की दहाड़ के पीछे कई सारी बातें छिपी होती हैं. अंशुमन शर्मा ने बताया कि शेरनी कई बार दहाड़ती दिख रही है. इस तरह की दहाड़ और इसकी संख्या से पता चलता है कि शेर का व्यवहार कैसा है? उसकी सेहत कैसी है?

An evening filled with Queen’s reverberating roar. Experienced Lion trackers says that the number of roars tells a lot about the behaviour and health of that animal.@CCF_Wildlife @Saket_Badola @surenmehra @AnkitKumar_IFS @aditiraval @GujForestDept @mpparimal pic.twitter.com/3bFNSCd1U8

