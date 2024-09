कोलकाता कांड में अचानक क्यों उठ रही ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग?

Kolkata Doctor Rape and Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31 साल की लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद देशभर में गुस्सा है. इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है. इसको लेकर बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो (Jyotirmay Singh Mahato) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक को एक पत्र लिखा है और आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप-मर्डर केस की गहन जांच करने की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की भी मांग की है. बीजेपी सांसद यह पत्र हाल ही में कोलकाता में हुई बलात्कार की घटना और कथित तौर पर संदीप घोष से जुड़े एक स्वास्थ्य घोटाले से संबंधित वित्तीय कदाचार के आरोपों के बाद आया है.

सबूत दे रहे सत्ता के दुरुपयोग का संकेत: बीजेपी सांसद

एक्स पर एक पोस्ट में बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो (Jyotirmay Singh Mahato) ने कहा, 'मैंने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को पत्र लिखकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना और संदीप घोष स्वास्थ्य घोटाले के संबंध में गहन जांच और ममता बनर्जी की गिरफ्तारी का अनुरोध किया है. सबूत पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का संकेत देते हैं. लोगों को न्याय मिलना चाहिए! #JusticeForRGKar #MamataResign.'

