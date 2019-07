LIVE BLOG: आज हो सकता है कुमारस्वामी सरकार का फ्लोर टेस्ट, विधानसभा की कार्यवाही शुरू

23 जुलाई 2019, 10:32 बजे

बीजेपी सांसद शोभा करांदलज बोलीं- कुमारस्वामी सरकार के पास संख्या नहीं. न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि कुमारस्वामी फ्लोर टेस्ट में फेल होने वाले हैं.

Shobha Karandlaje, BJP: They don't have the numbers. They're a minority govt. MLAs are in Mumbai. They don't want to come. Let's see what happens by this evening. Confident that this govt will definitely go. This isn't a people's govt. People are upset,MLAs are upset. #Karnataka pic.twitter.com/ZB7F5Pu8k4

— ANI (@ANI) July 23, 2019