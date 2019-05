LIVE BLOG: पढ़ें अभी तक की बड़ी अपडेट्स

28 मई 2019, 10:43 बजे

महाराष्ट्र : पालघर के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में वर्षा ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड में सोमवार देर रात हुए कैमिकल विस्फोट में दो लोग ज़ख्मी हो गए हैं. पुलिस के मुताबिक, "हम दो घायलों को अपने वाहन में अस्पताल ले गए थे.सिर्फ अग्निशमन अधिकारी और रसायन विशेषज्ञ ही विस्फोट का कारण बता सकते हैं"

Maharashtra: 2 people were injured in a chemical blast which took place at Varsha Organic pvt ltd in Tarapur industrial area of Palghar late last night. Police say, "We've taken 2 inured to hospital in our vehicle.Only fire officials&chemicals experts can tell us reason of blast" pic.twitter.com/R1a4pJgvK4

— ANI (@ANI) May 28, 2019