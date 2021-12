पन्ना में मिली दुर्लभ प्रजाति की बिल्ली, लंबे समय तक बिना पानी के रहने में सक्षम, पैर भी होते हैं अनोखे

पन्नाः मध्य प्रदेश का पन्ना जिला दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है एक हीरा तो दूसरा पन्ना टाइगर रिजर्व, जहां बाघों की दहाड़ सुनने को मिलती है, लेकिन इस बार पन्ना जिले के टाइगर रिजर्व में एक ऐसा नजारा देखने को मिला है. जो अपने आप में दुलर्भ है. दरअसल यहां एक ऐसी बिल्ली देखने को मिली है, जिसका यहां दिखना पन्ना जिले के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है, क्योंकि इससे इस बात का पता चल रहा है कि जैव विविधता की द्रष्टि से पन्ना का जंगल कितना समृद्ध है.

पन्ना में दिखी डेजर्ट कैट

दरअसल, पन्ना टाइगर रिजर्व में इंडियन डेजर्ट कैट देखी गई है. टाइगर रिजर्व के अकोला बफर क्षेत्र में एक पर्यटक ने नाइट सफारी के दौरान इंडियन डेजर्ट कैट को देखा एवं अपने कैमरे में कैद किया है. प्रदेश के वन विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने इस बात का दावा किया है. पन्ना टाइगर रिजर्व (पीटीआर) के फील्ड ऑपरेटर उत्तर कुमार शर्मा ने शनिवार को कहा, ''एक पर्यटक ने रिजर्व के अकोला बफर जोन में हाल ही रात्री सफारी के दौरान ली गई एक इंडियन डेजर्ट कैट की तस्वीरों को मुहिया कराया है.''

सीएम शिवराज ने भी किया ट्वीट

वहीं पन्ना में डेजर्ट कैट दिखने पर सीएम शिवराज ने भी खुशी जताई, सीएम ने ट्वीट करते हिए लिखा कि राज्य के #PannaTigerReserve में पहली बार एक भारतीय डेजर्ट कैट के देखे जाने की खबर उत्साहजनक है. यह वन्यजीवों और वनों के संरक्षण में हमारी सरकार के प्रयासों की क्षतिपूर्ति करता है। हम मध्य प्रदेश की समृद्ध जैविक विविधता और वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं.

News of an Indian Desert Cat being spotted for the first time in State's #PannaTigerReserve is encouraging.

It indemnifies our Government's efforts in protection of wildlife and forests. We are committed to conserve rich biological diversity and flora & fauna of Madhya Pradesh. https://t.co/rpW8ncqAS9

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 20, 2021