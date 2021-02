शूटर मनु भाकर दिल्ली एयरपोर्ट पर हुईं 'अपमानित', दो गन के लिए मांगे गए 10 हजार रुपए

भोपालः विश्व नंबर 2 और एशियन नंबर एक भारतीय शूटर मनु भाकर को दिल्ली एयरपोर्ट पर अपमान का सामना करना पड़ा. देश के लिए ओलंपिक कोटा हासिल कर चुकीं भाकर ने कहा कि सभी डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद उन्हें भोपाल की फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया. अंत में खेल मंत्री किरेन रिजिजू के हस्तक्षेप के बाद उन्हें फ्लाइट में चढ़ने दिया गया, इसके बाद ही वह मध्य प्रदेश आ पाईं.

यह भी पढ़ेंः- शिवपुरी नगर निगम की बड़ी लापरवाही, एक गलती के चलते नहीं लग पाई 100 लोगों को वैक्सीन!

एयर इंडिया के कर्मचारी पर लगाया 'अपमानित' करने का आरोप

शुक्रवार को मनु भाकर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 437 से भोपाल आने के लिए पहुंची थीं. उन्होंने शुक्रवार रात ही सोशल मीडिया पर ट्वीट कर बताया कि सभी डॉक्यूमेंट्स और DGCA (Directorate General of Civil Aviation) की परमिशन के बावजूद उन्हें हथियार साथ रखने के कारण रोका गया.

Not allowing me to board flight AI 437 at IGI Delhi and asking now 10200rs Despite all valid Documentation and DGCA permit . Top of that Manoj Gupta Air india incharge doesn’t recognise DGCA @narendramodi @HardeepSPuri @AmitShah @VasundharaBJP shall I pay this Bribes or!!!! pic.twitter.com/1lnkoUxNiP — Manu Bhaker (@realmanubhaker) February 19, 2021

भाकर ने एयर इंडिया के कर्मचारी मनोज गुप्ता और स्टाफ पर उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया. वह बोलीं कि मैनेजर और सुरक्षाकर्मियों ने उनसे हथियार रखने की परमिशन के बावजूद 10 हजार रुपए मांगे. मनोज गुप्ता ने उनसे अपराधियों जैसा व्यवहार किया. शूटर ने कहा कि सुरक्षाकर्मियों को खिलाड़ियों से बेहतर व्यवहार करने का तरीका सीखने की जरूरत हैं.

यह भी पढ़ेंः-"मिस्टर व्हाइट"- पिता की मौत से ऐसा लगा सदमा, इस 12वीं पास बिजनेसमैन ने अकेले दम पर खड़ा कर दिया 70 हजार करोड़ का बिजनेस

केंद्रीय मंत्री के हस्तक्षेप के बाद जा सकीं भोपाल

शूटर ने मामले में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और हरदीप पुरी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मदद की गुहार लगाई. देर रात किरेन रिजिजू के आदेश पर उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से भोपाल की फ्लाइट में बैठने की अनुमति मिली. आपको बता दें कि मनु भाकर भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग करती हैं. वह मध्य प्रदेश शूटिंग अकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए दो शूटिंग गन अपने साथ लेकर निकली थीं.

Think this type behaviour is not acceptable .Manoj Gupta is not even human. He is treating me like I am a criminal. Also his security incharge Such people need basic training of behaviour hopefully Aviation ministry will find out &will send him to right place @HardeepSPuri pic.twitter.com/UlzLy3v974 — Manu Bhaker (@realmanubhaker) February 19, 2021

आरोपी की तस्वीरें डिलीट करने का भी लगाया आरोप

मनु भाकर ने शनिवार सुबह 7 बजे अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक और ट्वीट करते हुए फ्लाइट बोर्डिंग कराने पर मंत्री रिजिजू को धन्यवाद दिया. उन्होंने साथ ही कहा कि एयर इंडिया के सुरक्षा अधिकारी ने उनसे एक गन के 5 हजार एक सौ रुपए और दो गन के 10 हजार दो सौ रुपए मांगे.

Thank you every one and all who help me.Especially Who made my boarding possible. Few also think May be one sided and I got undue advantage. Sport ministry bears all my expense spent by me in any form Very clear if I had to pay for any wrong or right reason it’s Govt money pic.twitter.com/ztU7KH1BwX — Manu Bhaker (@realmanubhaker) February 20, 2021

सुरक्षा अधिकारियों ने उनका मोबाइल छीनकर मोबाइल में मौजूद फोटोज भी डिलीट कर दिए, जो उनकी मां ने सुरक्षा कर्मियों द्वारा बदसलूकी के बाद खींचे थे. उन्होंने अंत में कहा कि ऐसे आरोपियों को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, अगर वह गलत हैं तो एयरपोर्ट स्थित सीसीटीवी फुटेज की जांच करें. सभी को सच्चाई पता लग जाएगी.

यह भी पढ़ेंः-रंग लाई सिंधिया की कोशिश, ग्वालियर एयरपोर्ट के विस्तार को केंद्र की मंजूरी, और भी बहुत कुछ

WATCH LIVE TV