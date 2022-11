Video: मिट गई दूरियां! अखिलेश ने मंच पर शिवपाल के छुए पैर, बोले – ‘अब बीजेपी को घबराहट हो रही होगी’

Uttar Pradesh Politics: उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी-लोहिया (प्रसपा) के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के बीच मनमुटाव दूर हो गया है. दोनों रविवार को एक ही मंच पर नजर आए. मंच पर अखिलेश ने शिवपाल के पैर छुए और जोर देकर कहा कि चाचा-भतीजे के बीच कभी दूरियां नहीं रहीं. मंच पर सपा महासचिव राम गोपाल यादव अखिलेश ने उनके भी पैर छुए.

यादव परिवार के गढ़ सैफई में एक चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने कहा, ‘कई बार लोग कहते हैं कि बहुत दूरियां हैं. आप सबको बता दूं कि चाचा-भतीजे में कभी दूरियां नहीं थीं. हमारी राजनीति में दूरियां थीं.' उन्होंने कहा, ‘मैंने कभी चाचा-भतीजे के रिश्ते में दूरियां नहीं मानीं और मुझे इस बात की खुशी है कि राजनीति की दूरियां भी आज खत्म हो गईं. इसलिए उसे (बीजेपी को) घबराहट हो रही होगी, क्योंकि वह जानती है कि जसवंतनगर ने मन बना लिया है, करहल साथ चल दिया है, मैनपुरी के लोग समर्थन में हैं और भोगांव भी सपा के पक्ष में है.‘

#WATCH | Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav meets PSP chief Shivpal Yadav, touches his feet atop the stage while campaigning for the byelections in Mainpuri, UP pic.twitter.com/c82LOivUqb

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 20, 2022